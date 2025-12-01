Neverjetni znesek, ki ga Mariah Carey vsako leto zasluži z božično pesmijo

Pesem Mariah Carey All I Want For Christmas Is You je ena najbolj priljubljenih prazničnih uspešnic vseh časov. Skozi leta je Mariah postala sinonim za božič. Vsako leto se pošali, da se “odtaja” za praznično sezono takoj, ko pride december. 56-letnica vedno poudarja, da iskreno obožuje božič. Zato je povsem logično, da ima eno najbolj ikoničnih prazničnih pesmi vseh časov – All I Want For Christmas Is You. Čeprav Mariah brez zadržkov prizna svoje talente, je tudi sama priznala, da jo uspeh pesmi še vedno preseneča. Pisati jo je začela na majhni Casio tipkovnici v zgodnjih devetdesetih. »Želela sem ustvariti nekaj brezčasnega, da ne bi zvenelo kot devetdeseta,« je dejala in dodala: »Praznike resnično obožujem. Ni nič lažnega.«

Koliko denarja Mariah Carey zasluži s to pesmijo?

Zdi se, da se je njen trud več kot izplačal. All I Want For Christmas Is You je uradno najbolj pretočena božična pesem vseh časov, Mariah pa ji vsako leto prinese približno 2 do 3 milijone funtov avtorskih honorarjev. Kot pravi lik Hugha Granta v filmu About A Boy: če lahko napišeš vrhunsko božično pesem, ti ni treba več delati niti en dan. Pesem je izšla leta 1994, do leta 2023 pa naj bi ustvarila že več kot 75 milijonov funtov. Poleg tradicionalnih prazničnih nastopov ima pevka očitno zelo zaposlen božični čas in priznava, da se »vse leto veseli božiča«. »Vsako leto gremo v Aspen, ki je moj najljubši kraj za praznovanje, ker tam vedno sneži in je eden najboljših krajev sploh,« je povedala za The Sun. »Počnemo vse mogoče. Z otroki in širšo družino se peljemo s sanmi, kuham, obišče nas Božiček. Vem, da zveni, kot da si izmišljujem, ampak je res – osebno ga poznam, je moj prijatelj. Imamo celo žive severne jelene. Prava ekstravaganca.«

Poleg All I Want For Christmas Is You tudi druge praznične uspešnice vsako leto prinašajo ogromne prihodke: Sladeova Merry Xmas Everybody naj bi zaslužila 500.000 do 1 milijon funtov, Wham! pa s Last Christmas okoli 300.000 do 470.000 funtov na sezono. Božične pesmi prinašajo honorarje vsakič, ko se predvajajo – prek pretočnih platform, na radiu ali v oglasih. Kako se honorarji razdelijo med izvajalca in ustvarjalce, pa je odvisno od vsake posamezne pesmi, poroča LADbible.

