New Swing Quartet navdušil ormoško občinstvo

Minulo soboto so Dom kulture Ormož napolnile energija, toplina in glasbena odličnost legendarne gospel zasedbe New Swing Quartet, ki je s svojim nastopom navdušila občinstvo. Dogodek, ki so ga organizirali Občina Ormož, Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož ter Društvo Čriček Ormož, je potrdil, da imajo mnogi radi legendarno zasedbo in njihovo glasbo. Kako tudi ne, ko pa so glasbeniki tudi tokrat dokazali, da ostajajo sinonim za vrhunsko vokalno interpretacijo in neponovljivo koncertno izkušnjo.

V svoji bogati karieri, dolgi že 56 let, so člani New Swing Quarteta izvedli več tisoč koncertov po svetu, izdali okoli 50 albumov ter nastopali na številnih prestižnih prizoriščih. V Ormožu so obiskovalce prevzeli z močno vokalno izvedbo, izjemno uigranostjo in čustveno globino, ki je značilna za njihovo glasbo. Program je vključeval avtentične izvedbe gospel klasikov, s katerimi so umetniki ponovno dokazali svojo zvestobo temeljnim vrednotam, trdemu delu, glasbeni odličnosti in iskreni ljubezni do spiritualne glasbe.

Občinstvo je nastop pospremilo z navdušenim aplavzom, na koncu pa smo vsi skupaj menili, da je bil koncert nepozabna glasbena izkušnja, ki je v Ormož prinesla duh pristnega gospela in veliko pozitivne energije.