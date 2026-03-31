Ni meja - zgodba o bližini, upanju in novih začetkih

Skupina Imperij je izdala nov singel in videospot z naslovom Ni meja, s katerim znova potrjuje svojo prepoznavno glasbeno in besedilno identiteto – pristno, čutno in hkrati polno svetlobe. Gre za skladbo, ki govori o odnosih, življenjskih zgodbah in trenutkih, ki nas napolnijo z občutkom, da je vse mogoče.

Pod skladbo se je podpisal David Stritar, ki Imperiju skozi svoje besedilo in glasbo daje jasno, avtorsko linijo – tisto rdečo nit, po kateri skupino že prepoznamo. Njegov slog tudi tokrat povezuje intimnost z optimizmom in vsakdanjim realizmom, ki pusti sled. Zvok skladbe sta v studiu Beartracks izpilila mix in mastering Roberta Bulešiča, rezultat pa je zrel, topel in sodoben. Imperij – Julij Klemenc, Nejc Dolinar in Jure Erpič – ostaja zvest ideji, da so pesmi prostor svobode, kjer čustva nimajo omejitev. Ni meja ni pesem o koncih, temveč o novih začetkih, o bližini, ki odpira prostor, in o smehu, ki vedno znova premaga težo dni. »Skozi besedilo obravnava ravnovesje med skrbmi in težavami vsakdanjega življenja ter tistimi stvarmi na drugi strani: varnim pristánom, smislom, lučjo na koncu tunela, virom energije in trenutki sreče.«