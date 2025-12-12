  • Delo d.o.o.
KONCERT

Niet navdušili v Berlinu

Legendarna skupina, ki je lani praznovala v Križankah, bo prihodnje leto posnela nov album in dokumentarni film.
Niet so ena najbolj znanih punk rock skupin pri nas. FOTO: ČRT PIKSI
Niet so ena najbolj znanih punk rock skupin pri nas. FOTO: ČRT PIKSI
Mojca Marot
 12. 12. 2025 | 12:01
3:09
A+A-

Slovenska punk rock skupina Niet je v Berlinu gostovala na dvodnevnem festivalu Kinder des Sozialismus (Otroci socializma). V legendarni dvorani Tommy Weisbecker Haus so bili Igor Vidmar, Esad Babačič, Andrej Košak, Zdenko Matoz in Matic Zorman v odlični družbi šestih glasbenih skupin, poetov, filmskih ustvarjalcev in pionirjev slovenske alter punk rock glasbe. Pobudo in organizacijo sta vodila Hiša imen Marka Kraševca ter pisatelj in glasbenik Esad Babačić, projekt pa je nastal s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, SIGIC Music Slovenia ter Slovenskega centra SKICA iz Berlina. Pomemben del sta bili tudi razstava ter okrogla miza o zgodovini in vplivu punk gibanja, ki se počasi približuje 50 letom svojega začetka.

Sicer pa bo skupina Niet, ki je lani napolnila Križanke, svoj 42. rojstni dan praznovala 31. decembra zvečer, ko bodo silvestrovali na Trgu francoske revolucije, pred obzidjem ljubljanskih Križank. Do takrat jih čakata še dva velika dogodka: 20. decembra bodo nastopili v ljubljanskem Ortu, ki je že dolgo razprodan, 27. decembra pa pod ogrevanim šotorom v Ankaranu.

Spomnimo, ljubljanska punk skupina Niet je nastala novembra 1983, svoj prvi koncert pa so odigrali na novega leta dan leta 1984, takoj po polnoči, na hardcore zabavi v MC Zgornja Šiška. V prvotni zasedbi so bili Primož Habič (vokal), Igor Dernovšek (kitara) in Aleš Češnovar (bas kitara), na bobnih pa je na prvih posnetkih (vključno z Depresijo) bobnal Tomaž Bergant Breht, prvi stalni bobnar pa je bil Tomaž Dimnik. Še isto leto so posneli svojo največjo uspešnico Lep dan za smrt, ki še danes velja za eno ključnih skladb slovenskega rocka, v novem tisočletju pa jo je priredila zasedba Dan D in z njo prav tako požela velik uspeh. Po letu 1986 so se vrstile kadrovske spremembe, nekajkrat so se fantje razšli pa znova združili, nazadnje tik pred korono. Velika vrnitev se je zgodila šele v začetku lanskega leta, ob 40. obletnici njihovega prvega koncerta, v ljubljanskih Križankah, kjer so se jim pridružili tudi nekateri gostje. Ob tem je pri ZKP RTV izšla dvojna LP plošča s posnetki iz vseh ključnih obdobij te legendarne skupine. Od velikega koncerta v Križankah skupina v sklopu svoje turneje z naslovom Tema rjove skozi mesto nastopa po različnih slovenskih mestih in regijah. Konec novembra lani je izšla knjiga z zgoščenko z naslovom Pa tako lep dan je bil, ki jo je spisal glasbeni kritik in novinar Zdenko Matoz. V začetku letošnjega leta je sledila še akustična turneja Izštekani Niet&Vijolice s petnajstimi koncerti pod naslovom V bližini ljudi. Vmes je skupina nastopala tudi v svoji osnovni, električni punk rock podobi in od praznovanja 40-letnice v Križankah nanizala natanko 40 koncertov. Prihodnje leto načrtujejo izid novega albuma, nastope po vsej Sloveniji, snemati naj bi začeli tudi težko pričakovani dokumentarni film.

 

Nietkoncertpunk
