Nika Zorjan je izživela svoje sanje in napolnila Križanke (FOTO)

Prekmurska pevka Nika Zorjan je nekaj mesecev po enem najodmevnejših sporov na slovenski sceni prvič samostojno nastopila v polnih Križankah in dosegla enega največjih mejnikov v svoji karieri. Koncert, ki je trajal dve uri in pol, je naslovila Moja zgodba.
Na oder je prišla s pesmijo Lažnive oči, sledile pa so ji vse Nikine večje uspešnice, kot so Zadnjič kakor prvič, Fejst pomale, Napaka, V postelji, Rojena, da mi je lepo, Zate dovolj, Za vedno, Ljubi ne ljubi, Leti visoko, Za vedno, Na plažo in mnoge druge.
Simpatična Prekmurka je na veselje obiskovalcev gostila dve gostji, in sicer dolgoletno prijateljico ter pevko Evo Boto, s katero sta zapeli Nasmeh življenja, nato pa se ji je pred navdušenim občinstvom pridružila Primorka Masayah, s katero sta odpeli Nikin najnovejši singel Kliše.
Po dobrih dveh urah, ko je Nika s skupino zapustila oder in so jo obiskovalci priklicali nazaj, je za konec odpela kar pet pesmi, med njimi je navdušila z uspešnico The Best legendarne Tine Turner. Kot je razkrila Nika, ji je ta pesem zelo všeč in z njo vedno zaključi svoje koncerte. Tako je bilo tudi tokrat, ko je nepozaben večer sklenila prav s to skladbo.
Za konec je povedala, da je neizmerno uživala. »Sreče, ki jo čutim, ne znam opisati z besedami. Vem, da bodo ti občutki še prišli za mano,« je strnila misli po večeru, ki se ji bo za vedno vtisnil v spomin.