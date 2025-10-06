Nika Zorjan je izživela svoje sanje in napolnila Križanke (FOTO)

Prekmurska pevka Nika Zorjan je nekaj mesecev po enem najodmevnejših sporov na slovenski sceni prvič samostojno nastopila v polnih Križankah in dosegla enega največjih mejnikov v svoji karieri. Koncert, ki je trajal dve uri in pol, je naslovila Moja zgodba.

Na oder je prišla s pesmijo Lažnive oči, sledile pa so ji vse Nikine večje uspešnice, kot so Zadnjič kakor prvič, Fejst pomale, Napaka, V postelji, Rojena, da mi je lepo, Zate dovolj, Za vedno, Ljubi ne ljubi, Leti visoko, Za vedno, Na plažo in mnoge druge.

Z največjimi uspešnicami je celotno prizorišče dvignila na noge.

Simpatična Prekmurka je na veselje obiskovalcev gostila dve gostji, in sicer dolgoletno prijateljico ter pevko Evo Boto, s katero sta zapeli Nasmeh življenja, nato pa se ji je pred navdušenim občinstvom pridružila Primorka Masayah, s katero sta odpeli Nikin najnovejši singel Kliše.

Po dobrih dveh urah, ko je Nika s skupino zapustila oder in so jo obiskovalci priklicali nazaj, je za konec odpela kar pet pesmi, med njimi je navdušila z uspešnico The Best legendarne Tine Turner. Kot je razkrila Nika, ji je ta pesem zelo všeč in z njo vedno zaključi svoje koncerte. Tako je bilo tudi tokrat, ko je nepozaben večer sklenila prav s to skladbo.

S koncertom v Križankah je dosegla enega največjih mejnikov v svoji karieri.

Za konec je povedala, da je neizmerno uživala. »Sreče, ki jo čutim, ne znam opisati z besedami. Vem, da bodo ti občutki še prišli za mano,« je strnila misli po večeru, ki se ji bo za vedno vtisnil v spomin.

Gostji Nikinega večera sta bili raperka Masayah in njena dolgoletna prijateljica Eva Boto.

Damjan Murko je zvezdo večera presenetil z ogromnim šopkom.

Manjkala ni niti Nikina velika oboževalka in prijateljica, prav tako uspešna pevka Tjaša Hrovat Steklasa.