Nika Zorjan obrača nov list: »Včasih je največja zmaga to, da se ne vrneš v zgodbo, za katero že veš, kako se bo končala« (VIDEO)

Po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z uspešnico Kliše ter kar dvema strokovnima glasbenima nagradama zlata piščal, Nika Zorjan predstavlja novo skladbo Pardon. Na letošnji podelitvi je slavila kot zabavna izvajalka leta, skupaj z Masayah pa je za pesem Kliše prejela zlato piščal za zabavno skladbo leta. Z novim singlom zdaj odpira novo ustvarjalno obdobje, v katerem v ospredje postavlja osebno rast, zrelost in moč odločitev.

Besedilo pesmi je napisala sama, glasbo je ustvaril Matjaž Vlašič, aranžma pa podpisuje producent Miha Gorše. Kot pravi pevka, Pardon pripoveduje zgodbo, v kateri se bo prepoznal marsikdo. »Gre za trenutek, ko po dolgem času ponovno srečaš nekoga, ki ti je nekoč veliko pomenil. Med vama so še vedno privlačnost, spomini in občutek, da morda zgodba še ni povsem zaključena. A ravno takrat pride spoznanje, da so nekatere zgodbe najlepše prav zato, ker ostanejo v preteklosti,« pojasnjuje Nika. Dodaja, da pesem govori o tem, da lahko nekoga še vedno pogledaš v oči, začutiš metuljčke, a se kljub temu odločiš zase.

Za besedilo pesmi je poskrbela kar sama. FOTO: TEO TRUP

Interpretacijo zgodbe namerno prepušča poslušalcem. »Ali se med njima res kaj zgodi ali ostane le pri občutkih, puščam odprto. Bistvo pesmi je predvsem to, da te nekdo lahko še vedno očara, čeprav veš, da ni pravi zate. Včasih je največja zmaga ravno to, da se ne vrneš v zgodbo, za katero že veš, kako se bo končala,« pravi. Novo skladbo spremlja tudi videospot, ki predstavlja neposredno nadaljevanje zgodbe iz spota za Kliše. V njem znova nastopajo Leon Pučnik, Nastja Felkar in Nastja Vodenik, snemali pa so ga v studiu ter v kristalni dvorani Grand Hotela Rogaška. Med najbolj opaznimi prizori izstopajo vožnja s starodobnikom, plesne koreografije in spektakularen prizor slavnostne mize, po kateri samozavestno zakoraka pevka. Celoten videospot prepletajo glamur, humor in igrivost.

Pevka želi v prihodnje svoje nastope obogatiti s plesnimi koreografijami. FOTO: TEO TRUP

Za režijo je tudi tokrat poskrbel Niko Karo, pri ustvarjanju pa mu je pomagal Martin Abram. »Niko ima nore ideje in s končnim izdelkom sem vedno zelo zadovoljna. Okoli sebe imam prekrasno ekipo, zato mi je z njimi ustvarjati velik užitek,« pravi Nika. Posebno mesto je tokrat namenila tudi plesu. Pri pripravah je sodelovala s plesno-navijaško skupino Difenders pod vodstvom Žive Horvat, s katero je v zgolj dveh intenzivnih vajah osvojila koreografijo, ki združuje elemente jazza, popa in elegantnega plesa. Prav ples želi v prihodnje še bolj vključiti v svoje nastope. Njena želja je, da bi jih v naslednjih letih obogatila s plesalkami in zahtevnejšimi koreografijami ter občinstvu ponudila še bolj dovršeno koncertno izkušnjo. Poletje bo za pevko znova delovno. Že danes se po dveh letih vrača na oder festivala Pivo in cvetje v Laškem, kjer bo poleg največjih uspešnic prvič v živo predstavila tudi Pardon. Jeseni pa že napoveduje nove glasbene projekte, med njimi tudi čustveno balado, za katero obljublja, da bo poslušalcem segla naravnost v srce.