DVAKRAT RAZPRODANO

Nikoli si ni mislil, da bo na odru z opernim pevcem

Aljaž Vesel in Domen Kljun dvakrat razprodala ribniški kulturni center. Preplet opere in popa, od slovenskih popevk do dalmatinskih zvenov.
S partnerico sta novembra nastopila v ribniški župnijski cerkvi sv. Štefana. FOTO: Milan Glavonjić

S partnerico sta novembra nastopila v ribniški župnijski cerkvi sv. Štefana. FOTO: Milan Glavonjić

Domen in Aljaž sta navdušila občinstvo. FOTO: Osebni arhiv

Domen in Aljaž sta navdušila občinstvo. FOTO: Osebni arhiv

Po koncertu v ribniškem Urban centru FOTO: Milan Glavonjić

Po koncertu v ribniškem Urban centru FOTO: Milan Glavonjić

S partnerico sta novembra nastopila v ribniški župnijski cerkvi sv. Štefana. FOTO: Milan Glavonjić
Domen in Aljaž sta navdušila občinstvo. FOTO: Osebni arhiv
Po koncertu v ribniškem Urban centru FOTO: Milan Glavonjić
Milan Glavonjić
 2. 3. 2026 | 11:10
3:36
A+A-

V ribniškem Urban centru se vrstijo razprodani gledališki, igralski in koncertni dogodki. Tudi za nastop pevca Aljaža Vesela in Domna Kljuna se je iskala vstopnica več. Prvi je že dolgo uveljavljeni tenor, ki je po študiju v Švici tam nadaljeval poklicno pot, pred leti pa se je preselil v Nemčijo. Drugi je zmagovalec šova Slovenija ima talent.

Razprodano

Načrtovali so sicer samo en koncert, a so vstopnice za prvega pošle v nekaj urah, zato so se odločili še za drugega. Njun nastop je združil slovenske zimzelene popevke, dalmatinske uspešnice in Domnove avtorske skladbe. Aljaž je pojasnil, da se je zamisel o skupnem koncertu (prvega je imel v Sodražici leta 2019 z rojakom, na Dunaju živečem in v Zagrebu rojenim dirigentom in pianistom Andrejem Veselom) porodila spontano. Z Domnovim očetom Marjanom se dobro poznata, Domnu pa je po zmagi v oddaji talentov tudi pomagal z nasveti. »Potem sem pomislil, zakaj ne bi nekaj naredila skupaj. Sva soseda, med nama je le deset minut vožnje, včasih so te poti hodili peš. Poklical sem Uroša Novaka z Radia Univox, s katerim sodelujem že skoraj 20 let, in ideja je hitro dobila konkretno obliko,« je povedal.

Vračam se z velikim optimizmom in brez strahu.

Program sta oblikovala kot izbor najlepših slovenskih popevk iz 60. in 70. let ter dodala Domnove skladbe in priljubljene dalmatinske pesmi. Na odru so se jima pridružili člani Kvarteta Duh s Štajerske, ki so poskrbeli za klapski pridih večera, ter Andraž Hribar z bendom. Prvi koncert je bil razprodan, enako drugi. »Nismo verjeli, da bo odziv takšen. Publika naju je sprejela izjemno toplo. Zame je bil to poseben izziv, saj prihajam iz opernih vod, zato sem se moral na drugačen repertoar še posebej pripraviti,« je priznal Aljaž. Tudi Domen je poudaril, da si ni nikoli mislil, da bo stal na odru z opernim pevcem in dvakrat razprodal novo ribniško dvorano. »To je bilo res lepo presenečenje in velika čast,« je povedal.

Domen in Aljaž sta navdušila občinstvo. FOTO: Osebni arhiv
Domen in Aljaž sta navdušila občinstvo. FOTO: Osebni arhiv

Vrnitev domov

Pri izbiri pesmi sta sodelovala oba. »Vsak je izbral svoje skladbe, skupaj pa sva pazila, da večer ne bo operno obarvan, ampak da se Aljaž pokaže tudi v pop izvedbi. To je bila najina skupna želja,« je pojasnil Domen. Koncert je bil tudi simboličen, saj se Aljaž po 16 letih (sprva je diplomiral iz opernega petja v Zürichu, leta 2017 je magistriral iz koncertnega petja, dve leti pozneje pa magistriral še iz glasbene pedagogike) dela v tujini vrača v Slovenijo. »S prvim avgustom bom doma. Poti v Evropi ostajajo odprte, sodelovanj ne prekinjam, a vračam se z velikim optimizmom in brez strahu,« je dejal. Pomembno vlogo pri odločitvi je imela tudi partnerica. Marie-Audrey, Francozinja in prav tako operna pevka, si življenja ne more predstavljati drugje kot v Sodražici z družino in njunimi prijatelji. Od prvega trenutka v Sloveniji se je zaljubila vanjo.

»Osebno sem zelo ponosen na to odločitev. Čeprav si nikoli nisem mislil, da se bom pred upokojitvijo vrnil domov, sem se. In prav je tako,« je zadovoljen. Na vprašanje, ali je bil to enkraten projekt ali začetek rednega sodelovanja, sta bila oba (Sodraški slavec in Slemenski kos) enotna: koncertov bo še več. »Če ne drugače, bo to postal tradicionalni koncert v Ribnici,« pravi Domen, ki napoveduje tudi samostojno turnejo po Sloveniji in morda nastop na katerem od festivalov.

