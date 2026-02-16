Nina Pušlar, Maja Keuc in Gregor Ravnik dvignili Maribor na noge

Perpetuum Jazzile so s koncertom Vokalna ekstaza pripravili dovršen in dramaturško premišljen glasbeni spektakel, ki je presegel okvire klasične koncertne izkušnje ter se razvil v izrazito čustveno in estetsko celovito doživetje. Mariborska Dvorana Tabor je bila razprodana in že pred začetkom koncerta prežeta s posebno energijo. Premierno sta se zasedbi pridružila Gregor Ravnik in mariborska pevka Maja Keuc, ponovno pa je z njimi nastopila tudi Nina Pušlar, ki je s skupino uspešno sodelovala že v preteklosti. Vsak izmed gostov je večeru dodal svoj umetniški pečat ter s prepoznavno vokalno barvo in izrazito odrsko prezenco nadgradil zvočno podobo koncerta.

Perpetuum Jazzile so pripravili glasbeni spektakel. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Nina Pušlar, ena najvidnejših predstavnic slovenske pop glasbe, je z interpretacijama skladb Svet je tvoj in To mi je všeč znova povezala energičen nastop z iskrenim stikom z občinstvom. Njena interpretacija je bila suverena in čustveno prepričljiva, hkrati pa je z občutkom za dinamiko poskrbela za sproščeno in toplo vzdušje v dvorani. Dejstvo, da je podaljšani konec tedna preživela na Štajerskem in s svojo zasedbo nastopila tudi na pustnem rajanju v Markovcih, je večeru dodalo poseben pridih bližine in domačnosti. Maja Keuc, ki jo odlikujeta izjemna vokalna moč in tehnična dovršenost, je z interpretacijo pesmi Man in the Mirror Michaela Jacksona pokazala svojo širino ter interpretativno zrelost. Njena izvedba je bila premišljena, izrazno poglobljena in vokalno natančna. Kot domačinka je bila deležna posebej srčnega sprejema, kar je ustvarilo občutek povezanosti med odrom in občinstvom. Gregor Ravnik je s skladbo Pesem zvonov zasedbe Štajerskih 7 prispeval liričen in čustveno obarvan trenutek večera. Njegov jasen tenor in občutek za melodiko sta ustvarila prefinjeno interpretacijo, ki je spoštovala tradicijo slovenske vokalne glasbe ter ji hkrati dodala svežino. S svojo umirjeno in zbrano odrsko prezenco je poskrbel za ravnovesje med energičnejšimi točkami programa.

Vsi nastopajoči so ustvarili nepozaben glasbeni večer.

Menedžer skupine Gvido Polanc je poudaril, da si želijo podobne zasedbe tudi v prihodnje, saj sta tako energija dvorane kot odziv občinstva dogodku dala izjemno pozitivno noto. Vzdušje v dvorani je bilo skozi ves večer zaznamovano s spoštovanjem, navdušenjem in vidno povezanostjo med izvajalci ter obiskovalci. Perpetuum Jazzile, ena najuspešnejših in mednarodno prepoznavnih slovenskih vokalnih zasedb, je ponovno dokazala, zakaj veljajo za sinonim vrhunske vokalne umetnosti. Njihova tehnična natančnost, bogata harmonska struktura in izrazita ritmična usklajenost so ustvarile celovit zvočni prostor, ki je občinstvo popeljal skozi preplet svetovnih uspešnic, domačih skladb in prepoznavnih priredb. Aranžmaji so bili premišljeni in dinamično zasnovani, interpretacije pa prepričljive ter čustveno intenzivne. Valentinov večer v Dvorani Tabor je bil praznik glasbe, povezanosti in ljubezni.