Nina Pušlar si je za rojstni dan podarila nekaj posebnega

»Ker so mojih 20 glasbenih let najbolj zaznamovali prav nastopi v živo, sem si želela ob tej posebni obletnici izdati svoj prvi album s posnetkom koncerta. In to prav posebnega, ki se je uresničil 20. junija v moji domači Ivančni Gorici. Vesela sem, da je moj prvi stadionski koncert in hkrati največji do zdaj na mojem osmem albumu, ki je moj prvi dvojni, predvsem pa prvi koncertni,« se je darila, ki si ga je podarila ob nedavnem rojstnem dnevu, razveselila Nina Pušlar.

Album z naslovom Nina 20 let – v živo s stadiona Ivančna Gorica je dobri dve uri dolg zvočni sprehod skozi pevkino kariero: »Na njem je 25 uspešnic, tudi moja interpretacijo zimzelenčka New York, New York, ki me je pred 20 leti popeljal na samostojno glasbeno pot.

Poslušanje albuma me popelje v najlepše koncertne spomine, ki sem jih v dveh desetletjih doživela s publiko. Do zdaj sem jih imela le zase, z albumom pa si želim, da bi se lepih trenutkov z naših druženj po vsej Sloveniji ob njem spomnili tudi poslušalci,« še pove pevka.