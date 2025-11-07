  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSEBNO ROJSTNODNEVNO DARILO

Nina Pušlar si je za rojstni dan podarila nekaj posebnega

Podarila si je prvi koncertni album.
Nina s svojimi glasbeniki počasi zaključuje praznovanje 20-letnice kariere, katere vrhunec je bil koncert v Ivančni Gorici. FOTO: Matic Kremžar
Nina s svojimi glasbeniki počasi zaključuje praznovanje 20-letnice kariere, katere vrhunec je bil koncert v Ivančni Gorici. FOTO: Matic Kremžar
A. K.
 7. 11. 2025 | 20:24
 7. 11. 2025 | 20:31
1:13
A+A-

»Ker so mojih 20 glasbenih let najbolj zaznamovali prav nastopi v živo, sem si želela ob tej posebni obletnici izdati svoj prvi album s posnetkom koncerta. In to prav posebnega, ki se je uresničil 20. junija v moji domači Ivančni Gorici. Vesela sem, da je moj prvi stadionski koncert in hkrati največji do zdaj na mojem osmem albumu, ki je moj prvi dvojni, predvsem pa prvi koncertni,« se je darila, ki si ga je podarila ob nedavnem rojstnem dnevu, razveselila Nina Pušlar.

Album z naslovom Nina 20 let – v živo s stadiona Ivančna Gorica je dobri dve uri dolg zvočni sprehod skozi pevkino kariero: »Na njem je 25 uspešnic, tudi moja interpretacijo zimzelenčka New York, New York, ki me je pred 20 leti popeljal na samostojno glasbeno pot.

Poslušanje albuma me popelje v najlepše koncertne spomine, ki sem jih v dveh desetletjih doživela s publiko. Do zdaj sem jih imela le zase, z albumom pa si želim, da bi se lepih trenutkov z naših druženj po vsej Sloveniji ob njem spomnili tudi poslušalci,« še pove pevka.

Več iz teme

koncertalbumnov albumpevkaNina Pušlarglasba
ZADNJE NOVICE
21:17
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Duhovnost za vsakdanjo rabo: smo več kot opravki, računi in urniki

Ko to ozavestimo, se tudi navaden dan spremeni v sveti trenutek
7. 11. 2025 | 21:17
21:05
Novice  |  Slovenija
IZPUST SO HITRO USTAVILI

Potok Sopota se je v Radečah zaradi izliva proizvodne vode obarval modro

Papirnica sicer gradi novo čistilno napravo, ki bo takšne dogodke preprečila.
7. 11. 2025 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
SPOROČILO

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Oder življenja ne išče popolnosti. Išče iskrenost. Išče žar v očeh, ko rečete: to sem jaz. Z vsem, kar sem. S preteklostjo, ki je bila. S telesom, ki nosi brazgotine.
7. 11. 2025 | 21:00
20:56
Lifestyle  |  Izlet
GRAD KUNŠPERK

Ideja za izlet: Grad Kunšperk, kraljevi hrib na skalni polici (FOTO)

Kunšperk je bil nekoč mogočen grad, pozidan že v začetku 12. stoletja, zdaj pa so nad Sotlo le še ruševine
7. 11. 2025 | 20:56
20:24
Bulvar  |  Glasba in film
POSEBNO ROJSTNODNEVNO DARILO

Nina Pušlar si je za rojstni dan podarila nekaj posebnega

Podarila si je prvi koncertni album.
7. 11. 2025 | 20:24
20:05
Razno
LJUBEZEN NI DOVOLJ

Psiholog razkriva ključno sestavino dobrega partnerskega odnosa

Ameriški psiholog je prepričan, da je prakticiranje radikalne odgovornosti nujno za obstoj zveze in poglobitev odnosa.
Barbara Kotnik7. 11. 2025 | 20:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki