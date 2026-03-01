Nina Pušlar spet preseneča, pripravlja glasbeno predstavo

Ko se zdi, da je Nina Pušlar osvojila že vse velike odre, znova preseneti. Po razprodanih spektaklih, ki so napolnili Areno Stožice in stadion v Ivančni Gorici, se tokrat podaja v glasbeno predstavo ARIA, ki bo 25. marca zaživela v Odiseji BTC City. Ne gre zgolj za koncert, temveč za preplet glasbe, gledališča, plesa in vizualne umetnosti. ARIA obljublja izkušnjo, ki presega klasične okvire nastopa in obiskovalca popelje v svet zgodbe, svetlobe in zvoka. Dogajanje okoli novega projekta je pevka napovedala tudi z izidom dvojnega koncertnega albuma V živo s stadiona Ivančna Gorica. Gre za njen prvi koncertni zapis, ki ujame energijo jubilejnega nastopa ob 20-letnici kariere.

Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.

Čeprav je v dveh desetletjih nanizala številne uspešnice in nastopala na največjih odrih, se je za takšen korak odločila šele zdaj in s tem še enkrat dokazala, da zna pravi trenutek vedno izbrati z občutkom. Ob tem je predstavila tudi video koncertne izvedbe pesmi Saj sva skupaj, ki že 15 let ostaja stalnica njenega repertoarja in ena tistih skladb, ki vedno znova povežejo občinstvo.

Dve novi skladbi

Vse to je šele uvod v zgodbo, ki se bo marca razgrnila na odru Odiseje. ARIA bo namreč ponudila tudi dve povsem novi skladbi, ki ju bo občinstvo lahko prvič slišalo prav v živo. Za vizualno podobo in produkcijo stoji ekipa Studia7 pod vodstvom Marka Pirca, ki obljublja vrhunsko tehnološko in estetsko izkušnjo. »Prostor je nov, dvorana neobičajna, oder visok, zaznamuje ga velikanska LED-stena, in to je izhodišče zgodbe, ki jo pripravljamo. ARIA bo posebna izkušnja tudi zame, mešanica koncerta, gledališča in filma. Dvorana je nekaj posebnega, saj omogoča izvedbo nekaterih idej, ki jih še nisem imela priložnosti uresničiti. V zadnjih letih sem se naučila uživati tudi v ustvarjalnih procesih, ki pripeljejo do končnega izdelka. Verjamem in želim si, da bo ARIA užitek tako za vse nastopajoče kot za občinstvo. Lepo vabljeni,« sporoča Nina.

Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.