  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ KOT KONCERT

Nina Pušlar spet preseneča, pripravlja glasbeno predstavo

Ljubljana bo 25. marca dobila več kot koncert – dobila bo doživetje.
Pripravlja spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo. FOTOGRAFIJE: Nejc Fon

Pripravlja spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo. FOTOGRAFIJE: Nejc Fon

Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.

Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.

ARIA prinaša nove pesmi in novo dimenzijo koncertnega doživetja.

ARIA prinaša nove pesmi in novo dimenzijo koncertnega doživetja.

Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.

Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.

Pripravlja spektakel, kakršnega pri nas še ni bilo. FOTOGRAFIJE: Nejc Fon
Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.
ARIA prinaša nove pesmi in novo dimenzijo koncertnega doživetja.
Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.
Danica Lovenjak
 1. 3. 2026 | 06:33
2:22
A+A-

Ko se zdi, da je Nina Pušlar osvojila že vse velike odre, znova preseneti. Po razprodanih spektaklih, ki so napolnili Areno Stožice in stadion v Ivančni Gorici, se tokrat podaja v glasbeno predstavo ARIA, ki bo 25. marca zaživela v Odiseji BTC City. Ne gre zgolj za koncert, temveč za preplet glasbe, gledališča, plesa in vizualne umetnosti. ARIA obljublja izkušnjo, ki presega klasične okvire nastopa in obiskovalca popelje v svet zgodbe, svetlobe in zvoka. Dogajanje okoli novega projekta je pevka napovedala tudi z izidom dvojnega koncertnega albuma V živo s stadiona Ivančna Gorica. Gre za njen prvi koncertni zapis, ki ujame energijo jubilejnega nastopa ob 20-letnici kariere.

Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.
Nina Pušlar je izdala dvojni koncertni album V živo s stadiona Ivančna Gorica.

Čeprav je v dveh desetletjih nanizala številne uspešnice in nastopala na največjih odrih, se je za takšen korak odločila šele zdaj in s tem še enkrat dokazala, da zna pravi trenutek vedno izbrati z občutkom. Ob tem je predstavila tudi video koncertne izvedbe pesmi Saj sva skupaj, ki že 15 let ostaja stalnica njenega repertoarja in ena tistih skladb, ki vedno znova povežejo občinstvo.

Dve novi skladbi

Vse to je šele uvod v zgodbo, ki se bo marca razgrnila na odru Odiseje. ARIA bo namreč ponudila tudi dve povsem novi skladbi, ki ju bo občinstvo lahko prvič slišalo prav v živo. Za vizualno podobo in produkcijo stoji ekipa Studia7 pod vodstvom Marka Pirca, ki obljublja vrhunsko tehnološko in estetsko izkušnjo. »Prostor je nov, dvorana neobičajna, oder visok, zaznamuje ga velikanska LED-stena, in to je izhodišče zgodbe, ki jo pripravljamo. ARIA bo posebna izkušnja tudi zame, mešanica koncerta, gledališča in filma. Dvorana je nekaj posebnega, saj omogoča izvedbo nekaterih idej, ki jih še nisem imela priložnosti uresničiti. V zadnjih letih sem se naučila uživati tudi v ustvarjalnih procesih, ki pripeljejo do končnega izdelka. Verjamem in želim si, da bo ARIA užitek tako za vse nastopajoče kot za občinstvo. Lepo vabljeni,« sporoča Nina.

Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.
Vodstvo projekta je prevzel Mark Pirc.

ARIA prinaša nove pesmi in novo dimenzijo koncertnega doživetja.
ARIA prinaša nove pesmi in novo dimenzijo koncertnega doživetja.

Več iz teme

Nina Pušlarkoncertglasbapevka
ZADNJE NOVICE
08:35
Novice  |  Slovenija
NJEGOVA STRAST SO EKSOTIČNI MATERIALI

To je Dan, kovač samouk, ki je fen za lase zamenjal za nakovalo (FOTO)

Dan Pečnik, kovač samouk, v svoji delavnici oživlja obrt, ki je bila pri nas tako rekoč že na robu izumrtja. Njegovi unikatni izdelki so našli lastnike že na skorajda vseh celinah.
Mitja Felc1. 3. 2026 | 08:35
08:06
Razno
MUZEJ ROMANTIČNEGA ŽIVLJENJA

Ideja za izlet: povabilo na zmenek z muzejem (FOTO)

S tehnikami iz 19. stoletja Muzeju romantičnega življenja vrnili prvotno podobo. Leta 2023 so našteli več kot 230.000 obiskovalcev.
1. 3. 2026 | 08:06
08:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Grozljiva nesreča pri Grosuplju: štirikolesnik se je prevrnil, pešec v smrtni nevarnosti

olicisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
1. 3. 2026 | 08:06
07:45
Novice  |  Svet
IRANSKI MEDIJI

Ubiti hči, zet in vnuk ajatole. Trump: Bombardirali bomo, dokler ne bo miru!

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zjutraj po srednjeevropskem času objavil, da je iranski vodja ajatola Mohamed Hamenej mrtev in Irance pozval naj si povrnejo državo. Obenem pa je napovedal, da se bodo močni in natančni napadi nadaljevali dokler ne bo miru na Bližnjem vzhodu in na svetu
1. 3. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić rojstni dan obeležil z zmago v San Franciscu (VIDEO)

»Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj.«
1. 3. 2026 | 07:35
07:33
Lifestyle  |  Polet
HOLESTEROL POD NADZOROM

Zdravniki soglasni, katero živilo najbolj znižuje slab holesterol

V boju proti povišanemu holesterolu lahko zmagamo na čisto preprost način.
Miroslav Cvjetičanin1. 3. 2026 | 07:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki