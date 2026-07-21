Nizkoproračunska grozljivka Obsedenost ruši rekorde (VIDEO)

Nizkoproračunska grozljivka Obsedenost (Obsession), prvenec režiserja Curryja Barkerja, je na dobri poti, da postane eden najdonosnejših filmov vseh časov. Nizkoproračunska filmska senzacija je po svetu namreč zaslužila že več kot 400 milijonov dolarjev. Film je premiero doživel lani na filmskem festivalu v Torontu, v kinematografe pa je prišel v začetku maja. V zadnjih dveh mesecih se je predvsem po zaslugi priporočil gledalcev razvil v pravi fenomen, še posebno med pripadniki generacije Z, ki obožujejo grozljivke. Izjemen uspeh je 26-letnega Barkerja iz ustvarjalca videoposnetkov na YouTubu izstrelil naravnost v prvo hollywoodsko ligo. Njegov prvi celovečerni film je stal le med 750.000 in milijon dolarji.

»Če primerjamo svetovni prihodek od prodaje vstopnic s produkcijskim proračunom, bo Obsedenost postal največji uspeh vseh časov. To je nekaj izjemnega,« je za AFP povedal Bruce Nash, ustanovitelj spletne strani The Numbers, ki spremlja filmsko industrijo. Film je po svetu s prodajo vstopnic zaslužil že okoli 430 milijonov dolarjev (okoli 375 milijonov evrov). Po Nashevih besedah je že prehitel nadnaravni triler Čarovnica iz Blaira iz leta 1999, ki je ob skupnem proračunu 600.000 dolarjev zaslužil približno 250 milijonov dolarjev (218 milijonov evrov). V absolutnih številkah so hollywoodske uspešnice, kot so filmi Avatar, Ledeno kraljestvo in Titanik, sicer zaslužile več. Toda njihovi proračuni so bili večstokrat večji od zneska, ki ga je imel na voljo Barker.

V filmu je dovolj groze, da prestraši tudi najbolj izkušene ljubitelje tega žanra.

Obsedenost bo največji uspeh vseh časov.

Čas grozljivk

Režiser, rojen v Alabami, je s svojim uspehom v kinematografih presegel tudi drugo veliko letošnjo senzacijo – še eno grozljivko, film Backrooms 20-letnega Kana Parsonsa. Ta je s proračunom okoli deset milijonov dolarjev zaslužil 360 milijonov dolarjev (314 milijonov evrov). Oba filma sta se uvrstila med deset najbolj dobičkonosnih filmov leta 2026, kar kaže na veliko zanimanje mladih gledalcev za grozljivke. Hkrati napovedujeta nov trend: mladi ustvarjalci z družbenih omrežij se selijo v svet filma. »To je zelo spodbudno za prihodnost kinematografije,« je prejšnji teden v Parizu za AFP povedal z oskarjem nagrajeni režiser Christopher Nolan, ki te dni navdušuje z Odisejo.

Barker se je po končani srednji šoli iz domačega mesta Mobile preselil v Los Angeles. Sprva je študiral film in upal, da mu bo uspelo kot igralcu. Še pred nekaj leti je v Los Angelesu pekel hamburgerje, delal v Starbucksu in sprejel vsako delo v filmski ali televizijski industriji, s katerim je lahko plačal račune. Svetlolasi zbiratelj sončnih očal je dobil manjšo vlogo v seriji It's Always Sunny in Philadelphia, med pandemijo pa je pri drugi produkciji skrbel za izvajanje varnostnih ukrepov proti covidu-19.

Ves ta čas sta z ustvarjalnim partnerjem Cooperjem Tomlinsonom preizkušala različne spletne vsebine. Komične skeče sta objavljala na TikToku in Instagramu, kratke grozljivke pa na svojem kanalu na YouTubu z naslovom That's a Bad Idea. »Na tej poti se naučiš pravilnega časovnega ritma in različnih trikov, denimo tega, kako pritegniti pozornost gledalca v prvih treh sekundah,« je Barker nedavno povedal v podkastu.

Zgodba filma temelji na preprosti, a izvirni Barkerjevi zamisli. Mladenič uporabi talisman za srečo in si zaželi, da bi se njegova dolgoletna prijateljica, v katero je zaljubljen, noro zaljubila vanj. Nasilne in vznemirjajoče posledice prinesejo dovolj groze, da prestrašijo tudi najbolj izkušene ljubitelje tega žanra, še poroča AFP. Barker ima v pripravi še več novih projektov.