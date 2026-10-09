Noč elektronskih ritmov v Odiseji BTC

Ljubljanska Odiseja BTC bo danes ob 22.30 gostila dva velika zvezdnika svetovne elektronske glasbe. Na festivalu #FUKSi bosta nastopila španski didžej in producent Dennis Cruz, ki se bo ljubljanskemu občinstvu predstavil prvič, ter nizozemski mojster house in tehno ritmov Joris Voorn, ki se po več letih vrača na slovenska plesišča.

Cruz velja za enega najbolj iskanih ustvarjalcev elektronske glasbe. Letos je nastopal v kar štirih slovitih klubih na Ibizi, redno pa polni tudi prizorišča največjih svetovnih festivalov, kot sta Tomorrowland in Coachella. Na glasbeni sceni se je pojavil že kot najstnik, danes pa vodi tudi dve glasbeni založbi. Nič manj zveneče ime ni Joris Voorn, eden najvidnejših predstavnikov nizozemske elektronske scene. Občinstvo navdušuje s prepletanjem različnih glasbenih žanrov, letos pa je med drugim nastopil na festivalih Sziget in Awakenings. Za uvod v večer bo poskrbela slovenska didžejka Dash, ki ustvarja v Berlinu, dogajanje pa bo v zgodnje jutranje ure popeljal F.Sonik. Festival #FUKSi, ki ga pripravlja agencija Collegium Mondial Travel, je v Sloveniji gostil že številna svetovno znana imena.