Noč je prekratka za spanje, pravi skupina Kingston, v glavni vlogi znova Izola (FOTO)

Skupina Kingston, ena najbolj prepoznavnih domačih glasbenih zasedb, predstavlja novo pesem z naslovom To noč ne spimo. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, ostajajo zvesti zvoku, ki jih je skozi desetletja utrdil na slovenski glasbeni sceni. Kingstoni so v več kot tridesetih letih ustvarili vrsto pesmi, ki jih občinstvo pozna na pamet. Med njimi so Cela ulica nori, Ko bo padal dež, Luna nad obalo in Tam tam tam, ki so postale del domače glasbene klasike. Skupina tudi danes ostaja stalnica koncertnih odrov od študentskih zabav do velikih poletnih dogodkov, na katere še vedno privabljajo množice različnih generacij. Prav ta stik z občinstvom, ki njihove pesmi spremlja že desetletja, ostaja eden ključnih razlogov za njihov uspeh.

Z novo skladbo To noč ne spimo ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu slogu, ki temelji na nalezljivi energiji in spevnih refrenih, tokrat pa ga dopolnjuje še izrazit latino pridih. V ospredju so kubanski ritmi, ki ustvarjajo sproščeno, poletno vzdušje in vabijo k plesu ter skupinskemu prepevanju. »Nova pesem govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v ozadju, noč pa je prekratka za spanje,« pravijo člani skupine. Poudarjajo, da so želeli ustvariti skladbo, ki jo ljudje hitro začutijo in vzamejo za svojo.

V glavni vlogi znova Izola

Posebna simbolika je tudi v videospotu, ki so ga posneli v Izoli. Prav tam je pred skoraj tremi desetletji nastal videospot za eno njihovih največjih uspešnic, skladbo Cela ulica nori. Tokrat so se na isto lokacijo vrnili z novo zgodbo in jo preoblikovali v živahno latino kuliso, polno barv, plesalcev in poletne energije, ki sledi ritmu pesmi. S tem so želeli povezati preteklost in sedanjost ter pokazati, da njihov glasbeni izraz kljub letom ostaja svež in aktualen. Avtor glasbe in aranžmaja je Zvone Tomac, besedilo pa sta napisala Reno Čibej in Eva Tratnik. Videospot je nastal v produkciji KARO media, ki je vizualno podobo prilagodila lahkotnemu, poletnemu značaju skladbe.

Skupina medtem že pripravlja poletni koncertni repertoar, v katerega bodo vključili tudi novo pesem. Kot pravijo, komaj čakajo, da jo bodo prvič zapeli skupaj z občinstvom, kjer njihove pesmi zares zaživijo. Prav koncerti ostajajo njihovo osrednje prizorišče, kjer se potrjuje, da njihova glasba še vedno nagovarja širok krog poslušalcev. Glede na odziv, ki ga praviloma spremljajo njihove skladbe, in energijo, ki jo prinaša nova pesem, ni dvoma, da bo To noč ne spimo hitro našla svoje mesto na letošnjih poletnih zabavah in koncertih ter nadaljevala niz uspešnic, ki so zaznamovale njihovo dolgoletno glasbeno pot.