Noctiferia se vrača: metal velikani po premoru znova na oder Orto festa

Ljubljanski Orto Bar bo 18. aprila gostil enega najtežje pričakovanih koncertov domače metal scene. Noctiferia, ena najprepoznavnejših slovenskih metal skupin, se po daljšem premoru vrača na koncertne odre in to v prenovljeni postavi.
Gre za poseben trenutek tako za bend kot za oboževalce. Skupina se bo domači publiki predstavila prvič v novi zasedbi, hkrati pa bo poleg svojih prepoznavnih koncertnih klasik ponudila tudi izbor novih skladb. Te napovedujejo prihajajoči studijski album, ki naj bi izšel še letos. Koncert v Orto baru bo imel še dodatno težo – predstavlja uvod v praznovanje 30-letnice delovanja skupine, ki jo bo Noctiferia obeležila leta 2027.
Noctiferia že desetletja velja za eno ključnih imen slovenskega metala. Skozi svojo kariero so presegali žanrske okvire in raziskovali širok spekter zvoka – od black in death metala do industriala, groovea, pa vse do akustičnih, etno in elektronskih elementov.
V svoji diskografiji imajo sedem studijskih albumov, za seboj pa številne turneje in nastope po Evropi in tudi na Kitajskem. Med pomembnejšimi mejniki izstopajo nastop na legendarnem festivalu Wacken, koncerti v ljubljanski Drami in Operi ter sodelovanja s priznanimi tujimi producenti in glasbeniki.
Njihovo delo je prepoznala tudi stroka – leta 2022 so prejeli častno plaketo mesta Ljubljane za 25 let ustvarjanja in prispevek k kulturi.
Leto 2026 za Noctiferio prinaša novo poglavje. Skupina napoveduje izid nove studijske plošče, ki naj bi pomenila nov mejnik v njihovi zgodbi. Na odru Orto festa bodo nastopili Miloš Mihajlović (vokal), Igor Nardin (kitara), Andrej Blatnik (kitara), Uroš Lipovec (bas) in David Bordon (bobni).