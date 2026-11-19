Ljubljanska metal skupina Noctiferia je po nekaj letih posnela novo studijsko ploščo Axiom I. Osmo ploščo po vrsti, ki jo je založila Nika Records, so zaznamovale spremembe tako v zasedbi kot v družbi. Kot so danes povedali člani, se ukvarja s prihodnostjo, z razvojem človeka, ni pa tako politično angažirana, kot so bile predhodne. Novo ploščo so člani skupine predstavili v Kinu Šiška, že pred tem pa so jo napovedali s prvima singloma Aeon Shift in Paradox Redux, zadnjega tudi z videospotom. Prav danes so predstavili še tretji singel s spremljajočim videospotom Decoronation.

Plošča je nastajala nekoliko dlje, saj je izšla po petih letih ustvarjalnega procesa, v katerem se je Noctiferia soočila tudi z menjavo pevca. Vlogo je prevzel Miloš Mihajlović, ki je poleg vokala prispeval tudi k besedilom. Najprej so razmišljali o povratku k analognemu in na ta način posneli tri komade, ker pa so vmes ugotovili, da ne zvenijo tako dobro kot po njihovem običajnem načinu dela, so začeli od začetka. Vmes so zamenjali še bobnarja, tako da so leto ali celo več izgubili z eksperimentiranjem. »Poskušali smo drugače in so ostanki tega, kar smo poskušali narediti že na začetku. Zakaj malo drugače? Ker danes vse zveni precej podobno, ker vsi delajo na približno isti način in smo želeli malce stran od tega,« sta za STA povedala Igor Nardin in Uroš Lipovec. Vendar so ugotovili, da bi potrebovali nekoga, ki bi ploščo zmiksal tako, kot so to počeli v 90. letih, zato so se raje vrnili k načinu, ki ga poznajo.

Začetek, iz katerega vse izhaja

Vsebinsko je plošča nadaljevanje njihove družbene kritike, vendar tokrat s pogledom v prihodnost zaradi prihoda umetne inteligence in novih načinov dela. Ukvarja se s transhumanizmom in vprašanji, kakšni časi prihajajo in kaj te spremembe pomenijo za vse. To se odraža zlasti v tekstu, saj je »glasba jezna že sama po sebi«, so člani povedali na predstavitvi. V povezavi z omenjenim se jim je zdel primeren tudi naslov Aksiom - kot začetek nečesa, iz katerega vse izhaja.

Med devetimi komadi na plošči so tudi nekateri, ki so ostali od prejšnjega albuma, vendar v predelani različici. Pri eni od skladb je kot gostja sodelovala glasbenica Raiven.

Koncerte, s katerimi bodo podprli novo ploščo, bodo napovedali v kratkem, nekaj bo klubskih, nekaj festivalskih, vsi pa bodo vodili do 14. oktobra prihodnje leto, ko bodo v Kinu Šiška zaznamovali 30-letnico delovanja. Noctiferia sodi med začetnike metal glasbe v Sloveniji. Kot predstavnica tega žanra je bila dobro sprejeta tudi v tujini, med drugim je nastopila tudi na enem največjih metal festivalov na svetu, ki vsako leto poteka v nemškem kraju Wacken.