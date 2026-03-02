  • Delo d.o.o.
KOROŠKA KANTATA

Noetove noči, ko je poplavilo Savinjsko

Delo so najprej izvedli v Črni na Koroškem in Mariboru. Kantata kulturno priznanje glasbenikom in občinstvu.
Katja Gruber, levo, ob ovacijah v KD Nazarje

Mojca Bitenc Križaj je bila vesela nastopa v domačem kraju.

Katja Gruber je najzaslužnejša za izvedbo kantate Noetove noči v Zgornji Savinjski dolini. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Dirigentka Tadeja Vulc je navdušila.

Noetove noči so izvedli v Nazarjah in v Lučah ob Savinji.

Več zborov je združilo moči.

Jože Miklavc
 2. 3. 2026 | 13:10
3:51
Javni sklad kulturnih dejavnosti, območna izpostava Mozirje, je v Nazarjah in Lučah ob Savinji priredil izjemno glasbeno stvaritev, sodobno vokalno-instrumentalno kantato Noetove noči. Gre za delo, ki ga je ustvarila slovenska skladateljica in dirigentka Korošica Tadeja Vulc, z libretom Lucije Mirkac Fortin, v središču zgodbe pa so najhujše poplave pred tremi leti na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini.

Veličastno delo so najprej izvedli v domači Črni na Koroškem ter s ponovitvijo v Mariboru. Delo glasbeno pripoveduje o izkušnji naravne ujme, množičnem uničenju in neustavljivi moči narave, človeški ranljivosti in upanju. Delo so premierno izvedli Akademski pevski zbor Maribor, Moški pevski zbor Vres Prevalje, komorni orkester, pripovedovalec Vitjan Muršec in solista Mateja Potočnik ter Klemen Gorenšek. Ko je zanj izvedela glasbena pedagoginja iz OŠ Nazarje Katja Gruber, se je odločila za spremenjeni aranžma. V sodelovanju z opernima solistoma Mojco Bitenc Križaj (sopran) in Domnom Križajem (bariton), recitatorjem Bojanom Štrukljem ter Komornim orkestrom 12 vrhunskih glasbenikov instrumentalistov je v novem okolju zastavila projekt s povabilom novih zborov in pevcev. Moči so tako združili Mešani pevski zbor Viva la Musica Luče, solo pevci Glasbene šole Nazarje z mentorico Kristino Šuster Uršič, Mešani pevski zbor Gorenje iz Velenja, Moški pevski zbor Bočna in Moški pevski zbor Lepa Njiva, k vsemu pa sta dodala zvočne efekte tonska mojstra Andrej Rak in Sebastjan Podlesnik.

Praznujemo tudi uspehe tistih, ki so z delom, predanostjo in ustvarjalnostjo pripomogli k rasti in prepoznavnosti naše kulture.

Navdušenje v očeh

Kantato Noetove noči so izvedli ob brezplačnem vstopu kot priznanje izjemnim glasbenikom, zaslužnim kulturnikom in darilo prebivalcem Zgornje Savinjske doline. »Ob 50. jubileju Meseca kulture ne praznujemo le zgodovine, temveč tudi uspehe tistih, ki so z delom, predanostjo in ustvarjalnostjo pripomogli k rasti in prepoznavnosti naše kulture,« je v nagovoru poudarila direktorica javnega sklada za kulturne mag. Mojca Jan Zoran. Mojstrsko glasbeno delo je nastalo kot preplet ustvarjanja dveh koroških umetnic. Pesnitev Noetove noči prof. Lucija Mirkac Fortin je nastala mesec dni po katastrofalnih poplavah na povabilo kulturnika Jožka Kerta, ki je želel pesniško izpoved preliti v kantato. Pesnico je povezal z glasbenico Tadejo Vulc z Radelj ob Dravi, ki jo poznamo kot izjemno zborovodkinjo in skladateljico za vokalne in inštrumentalne sestave. Tako je nastala kantata za mešani in moški zbor, dva solista in recitatorja ter komorni orkester, ki so jo združeni koroški izvajalci prvič izvedli decembra 2024 v Črni na Koroškem ter ponovili v Mariboru.

To je bil dogodek za kakšno operno hišo, za Cankarjev dom!

Prizadevnost izvajalcev je bila spomin na povezanost in veliko solidarnost Korošcev ob vodni ujmi avgusta 2023, kar pa se je v tisti grozljivi noči dogajalo tudi v Zgornji Savinjski dolini. Vse to je povezala zborovodkinja Katja Gruber, ki je začela zbirati izvajalce in pokrovitelje. »Moja želja, da to kantato izvedemo tudi v naši dolini, je postajala realnost, ko nas je župan Matej Pečovnik povezal z Zavodom Savinja in direktorico Ivanko Ivico Orešnik. S skupnimi močmi smo zagotovili glasbeni potencial, že po prvi vaji z orkestrom pa sem v očeh pevcev videla povsem nov žar in zadovoljstvo,« je povedala Gruberjeva. To je bil dogodek za kakšno operno hišo, za Cankarjev dom, je bilo slišati po dveh izvedbah, glasbeni spektakel pa so evforično doživeli tudi nastopajoči.

kulturaKoroškaSavinjska DOLINAglasbatadeja vulczavod savinjaorkester
