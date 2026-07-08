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SLOVENSKI FILM

Nov slovenski celovečerec o odnosih, nezvestobi in osebnih mejah

Zaključilo se je snemanje filma Od zdaj naprej bo vse drugače. Po lastnem scenariju ga je režiral Luka Marčetić.
Film ne išče enostavnih odgovorov, ampak gledalca postavi v položaj, da razmišlja, kako bi ravnal sam. FOTO: Lea Kukovičič

Film ne išče enostavnih odgovorov, ampak gledalca postavi v položaj, da razmišlja, kako bi ravnal sam. FOTO: Lea Kukovičič

Snemali so v idiličnem okolju. FOTO: Lea Kukovičič

Snemali so v idiličnem okolju. FOTO: Lea Kukovičič

Trojica se znajde v precepu. FOTO: Lea Kukovičič

Trojica se znajde v precepu. FOTO: Lea Kukovičič

Film ne išče enostavnih odgovorov, ampak gledalca postavi v položaj, da razmišlja, kako bi ravnal sam. FOTO: Lea Kukovičič
Snemali so v idiličnem okolju. FOTO: Lea Kukovičič
Trojica se znajde v precepu. FOTO: Lea Kukovičič
Ju. P.
 8. 7. 2026 | 10:15
0:17
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Idilično podeželsko okolje v bližini Cerkelj ob Krki je minuli mesec postalo kulisa celovečernega igranega filma Od zdaj naprej bo vse drugače, ki ga je po lastnem scenariju režiral Luka Marčetić. Snemanje se je začelo 5. junija in je v naravnem okolju Dolenjske potekalo deset snemalnih dni, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Zgodba spremlja Davida in Ano, dolgoletni par v srednjih tridesetih letih, ki se za konec tedna umakne na vikend Davidovih staršev. Na Anino pobudo se jima pridruži Davidov prijatelj Tomi, ki se po razhodu z dolgoletno partnerico znajde v občutljivem življenjskem obdobju. »Pogovori o odnosih, nezvestobi in osebnih mejah se med trojico nepričakovano zaostrijo, pijana noč pa jih postavi pred izkušnjo, ki zamaje njihove predstave o ljubezni, partnerskih odnosih in lastni identiteti,« zaplet razkriva SFC.

Gre za zgodbo treh, ki se skušajo tudi v najbolj nelagodnih okoliščinah obnašati razumno, mirno in odraslo.

»Luka Marčetić je z minimalistično filmsko pripovedjo ustvaril intimno zgodbo o treh ljudeh, ki se skušajo tudi v najbolj nelagodnih okoliščinah obnašati razumno, mirno in odraslo. Prav v razkoraku med navidezno nekonfliktnostjo likov in njihovimi potlačenimi čustvi nastaja osrednja napetost filma,« dodajajo. »Zanimalo me je, kako bi se trije ljudje, ki se imajo za razumne in mirne, odzvali v situaciji, ki bi bila v resničnem življenju vse prej kot mirna. Film ne išče enostavnih odgovorov, ampak gledalca postavi v položaj, da razmišlja, kako bi ravnal sam,« o svoji stvaritvi pravi režiser in scenarist.

Mirno okolje in napetosti

V filmu nastopajo Lena Hribar Škrlec, Jernej Kogovšek in Gašper Markun. »Film vizualno gradi na zadržani, naturalistični igri ter na neposredni kameri, ki sledi likom skozi hišo, gozd in obrežje reke. Mirno naravno okolje postaja kontrast njihovim notranjim napetostim, zvok vetra, vode, ptic in nočnih žuželk pa pomemben del atmosfere filma,« še izvemo. Film je financiral SFC iz naslova financiranja mikroproračunskih filmov prek javnega razpisa za sofinanciranje realizacije srednjemetražnih in celovečernih igranih filmov s skupnim proračunom do 100.000 evrov. Pri nastajanju filma pa je sodeloval tudi Filmski studio Viba film.

10 DNI je potekalo snemanje filma.

Luka Marčetić je kot režiser podpisal uspešni celovečerni komediji Pr' Hostar (2016), ki si jo je v slovenskih kinih ogledalo več kot 210.000 gledalcev, in Pr' Hostar 2‰ (2022), ki si jo je ogledalo več kot 117.000 gledalcev. Med drugim je režiral tudi kratka filma Kateri dan sploh je? in Detektiv Dorian. Ustvarjal je tudi za televizijo in splet, med drugim pri serijah V dvoje in Dan ljubezni. »V svojem delu združuje občutek za dialog, igralsko dinamiko in komični ritem z zanimanjem za odnose, ki se znajdejo na robu med vsakdanjo banalnostjo in čustveno krizo,« o njegovem slogu povedo na SFC.

Snemali so v idiličnem okolju. FOTO: Lea Kukovičič
Snemali so v idiličnem okolju. FOTO: Lea Kukovičič

Trojica se znajde v precepu. FOTO: Lea Kukovičič
Trojica se znajde v precepu. FOTO: Lea Kukovičič

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