Nov slovenski film v kinematografih odpre zamolčane zgodbe konca vojne (FOTO)

V slovenske kinematografe prihaja celovečerni zgodovinski film Exodus 1945: Naša kri v režiji Vida Planinca. Po resničnih dogodkih posneta filmska zgodba popelje na slovenska tla neposredno ob koncu druge svetovne vojne. Na ogled je od minulega petka v vseh kinematografih skupine Cineplexx in kinih Art kino mreže ter ljubljanski Odiseji in kinu Maribox. Ob koncu druge svetovne vojne na evropskih tleh so se v začetku maja 1945 številni odločili zapustiti takratno Jugoslavijo ter se pred partizani in komunizmom umakniti na avstrijsko Koroško. Med njima sta tudi zdravnika Valentin Meršol in Janez Janež, osrednja protagonista filma.

Z vlakom, na katerem so poleg civilistov tudi domobranci, njihovi ranjenci ter nemški vojaki, se Meršol in Janež napotita iz Ljubljane proti Avstriji. Na tej poti se sama pa tudi številni njuni sopotniki soočijo s številnimi preizkušnjami in moralnimi dilemami, saj se zavedajo, da bo preživetje nekaterih pomenilo gotovo smrt drugih. Zdravnika sta upodobila igralca Jernej Kuntner in Matevž Müller, sicer pa so v igralski zasedbi še Alenka Tetičkovič, Robert Prebil, Valerija Trček, Krištof Marij Čušin, Luke Bischof, Martin Mak, Alen Kermac, Ksenija Frelih in Maša Tiselj.

Po resničnih dogodkih posneta filmska zgodba popelje na slovenska tla neposredno ob koncu druge svetovne vojne. FOTO: Studio Siposh

Za ustvarjalce Studia Siposh je pomembno, da ljudem prinašajo zgodbe, ki navdihnejo in spodbujajo k razmisleku.

Osebne zgodbe nekaterih posameznikov

Že na ogled v kinematografih

Slovesna premiera in pogovor z ustvarjalci filma sta bila prejšnji teden v Odiseji. Predpremiero je film že dočakal med slovenskimi izseljenci v ZDA in Kanadi, torej pred občinstvom, ki je dogajanje, prikazano v filmu, doživelo na lastni koži ali prek staršev in starih staršev, je povedal producent filma in direktor fotografije David Sipoš iz Studia Siposh. Kot je na pogovoru z ustvarjalci po projekciji filma, ki je nastal izključno s pomočjo donacij, še povedal Sipoš, si želijo s pomočjo donacij posneti tudi nadaljevanje o povojnem dogajanju v Vetrinju na avstrijskem Koroškem, kjer je prav Meršol izposloval, da britanski zavezniki nekaj tisoč civilnih beguncev niso vrnili v tedanjo Jugoslavijo.

Po Sipoševih besedah je za ustvarjalce Studia Siposh pomembno, da ljudem prinašajo zgodbe, ki navdihnejo in spodbujajo k razmisleku, ter da na filmskem platnu upodobijo usode, ki jih je kolektivna zgodovina postavila na rob, se jih je pa vredno spominjati. Pri nastajanju tokratnega filma jih je vodila želja, da bi čim bolj pristno povedali osebne zgodbe nekaterih posameznikov. Scenarist in režiser Vid Planinc je med prizori filma, ki imajo posebno težo, med drugim izbral prizor, ko je oče, da bi rešil sebe in poskrbel za preostalo družino, primoran na vlaku pustiti nepokretnega sina, oba pa se zavedata, da je to zanju slovo za vedno. Po navedbah ustvarjalcev Exodus 1945: Naša kri ni film o domobrancih in partizanih in ne išče krivcev za razkol, temveč prikazuje posledice polarizacije družbe in običajne ljudi, žrtve vojne vihre.