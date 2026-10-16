Nova filmska priredba klasike Jane Austen: temna plat romantičnih sanj

V KINA prihaja nova različica brezčasne zgodbe, posnete po romanu Jane Austen, romantična drama Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility). Tokrat sta slavni sestri Elinor in Marianne Dashwood, ki se spopadata z življenjem, ljubeznijo, družino, sestrstvom in finančno negotovostjo, upodobili igralki Daisy Edgar-Jones in Esmé Creed-Miles, na režiserski stolček filmske adaptacije pa je sedla Georgia Oakley. Poleg Daisy Edgar-Jones in Esmé Creed-Miles v filmu igrajo še Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay in Fiona Shaw.

15. OKTOBRA JE film prišel v naše kinematografe.

Ustvarjalci so se osredotočili na sestrski odnos, izpostavili so tudi ljubezen na prvi pogled. Tako različni sestri se srečujeta s snubci, zaljubljenostjo in ljubeznijo, izgubo in finančno negotovostjo v Angliji v poznem 18. stoletju, ko sta prisiljeni zapustiti družinsko posestvo. Režiserka Georgia Oakley (Blue Jean) je dolgoletna oboževalka avtorice Austen in bilo ji je vznemirljivo povedati njeno zgodbo po svoje.

Norveški igralec Herbert Nordrum v vlogi polkovnika Brandona FOTO: Alex Bailey/Focus Features LLC

Roman Razsodnost in rahločutnost, prvotno objavljen leta 1811 z naslovom By a Lady, je bil prvi roman Jane Austen, ki je kasneje napisala večne klasike, kot so Prevzetnost in pristranost (Pride and Prejudice), Emma in Prepričevanje (Persuasion). V zadnjih letih je bil roman večkrat prirejen za filmsko platno, televizijo in gledališče, najbolj odmeven pa je film režiserjaiz leta 1995, v katerem sta igralikot Elinor Dashwood inkot Marianne. Glavne teme so ljubezen in zakon, družbeni položaj žensk v začetku 19. stoletja, premoženje in dedovanje ter razmerje med razumom in čustvi, Austenova pa skozi zgodbo kritizira družbo svojega časa, predvsem omejene možnosti žensk, ki so bile pogosto ekonomsko odvisne od ugodne poroke. Čeprav je bil roman napisan pred več kot 200 leti, obravnava teme, ki so še vedno aktualne: iskanje pravega partnerja, finančna negotovost, družinski odnosi in vprašanje, koliko naj pri življenjskih odločitvah sledimo razumu in koliko srcu.

Ustvarjalci so se osredotočili na sestrski odnos, izpostavili pa tudi ljubezen na prvi pogled.

Zgodba tako spremlja sestri Dashwood: Elinor predstavlja razsodnost, je premišljena, odgovorna in obvladuje svoja čustva. Marianne predstavlja rahločutnost oziroma čustvenost, je strastna, romantična in svoja čustva izraža odkrito. Po smrti očeta družina zaradi dednega prava izgubi večino premoženja in se mora preseliti v skromnejše bivališče. Sestri se soočata z ljubezenskimi razočaranji, družbenimi pričakovanji in vprašanjem, kako uskladiti razum in čustva.

Režiserka je dolgoletna oboževalka Austenove in bilo ji je vznemirljivo povedati njeno zgodbo po svoje. FOTO: Focus Features

Sestri se spopadata z življenjem, ljubeznijo, družino, sestrstvom in finančno negotovostjo. FOTO: Focus Features