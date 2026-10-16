Nova filmska priredba klasike Jane Austen: temna plat romantičnih sanj

V KINA prihaja nova različica brezčasne zgodbe, posnete po romanu Jane Austen, romantična drama Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility). Tokrat sta slavni sestri Elinor in Marianne Dashwood, ki se spopadata z življenjem, ljubeznijo, družino, sestrstvom in finančno negotovostjo, upodobili igralki Daisy Edgar-Jones in Esmé Creed-Miles, na režiserski stolček filmske adaptacije pa je sedla Georgia Oakley. Poleg Daisy Edgar-Jones in Esmé Creed-Miles v filmu igrajo še Caitríona Balfe, Frank Dillane, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach, George MacKay in Fiona Shaw.
15. OKTOBRA JE film prišel v naše kinematografe.
Ustvarjalci so se osredotočili na sestrski odnos, izpostavili so tudi ljubezen na prvi pogled. Tako različni sestri se srečujeta s snubci, zaljubljenostjo in ljubeznijo, izgubo in finančno negotovostjo v Angliji v poznem 18. stoletju, ko sta prisiljeni zapustiti družinsko posestvo. Režiserka Georgia Oakley (Blue Jean) je dolgoletna oboževalka avtorice Austen in bilo ji je vznemirljivo povedati njeno zgodbo po svoje.
Ustvarjalci so se osredotočili na sestrski odnos, izpostavili pa tudi ljubezen na prvi pogled.
Zgodba tako spremlja sestri Dashwood: Elinor predstavlja razsodnost, je premišljena, odgovorna in obvladuje svoja čustva. Marianne predstavlja rahločutnost oziroma čustvenost, je strastna, romantična in svoja čustva izraža odkrito. Po smrti očeta družina zaradi dednega prava izgubi večino premoženja in se mora preseliti v skromnejše bivališče. Sestri se soočata z ljubezenskimi razočaranji, družbenimi pričakovanji in vprašanjem, kako uskladiti razum in čustva.