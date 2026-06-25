Nova nagrada je poklon očetu festivala

Melodije morja in sonca spadajo med najprepoznavnejše glasbene festivale v Sloveniji. Čeprav je bilo v nekdanji Jugoslaviji festivalov precej več, jih je do danes preživelo le nekaj. Med njimi prav MMS ostaja ena najbolj priljubljenih glasbenih prireditev pri nas. Letošnji festival je že pred vrati, organizatorji pa so ob tej priložnosti napovedali pomembno novost – novo festivalsko nagrado, poimenovano po Bertiju Rodošku, pobudniku in očetu festivala.

Upravičeno velja za očeta festivala.

Mnogi glasbeniki menijo, da gre za priznanje, ki bi ga moral Rodošek dobiti že zdavnaj. Med njimi je tudi pevec Nace Junkar, ki je na festivalu nastopil večkrat, dvakrat pa se je veselil tudi zmage. Leta 1989 je skupaj s Heleno Blagne slavil s skladbo Vrniva se na najino obalo, leto pozneje pa še s pesmijo Slovenski mornar. Junkar dobro pozna tudi zgodovino nastanka festivala. Po njegovih besedah se je vse skupaj začelo skoraj po naključju. Glasbenik Milan Petrovič je na teraso takratnega Hotela Sidro pripeljal svojega prijatelja in štajerskega rojaka Bertija Rodoška. Tam so se srečali ljudje, povezani s turizmom in kulturnim življenjem Pirana, med njimi tudi Fanči Kuhar in poznejša piranska županja Vojka Štular. Rodila se je ideja, da bi tudi Piran dobil svoj glasbeni festival po vzoru podobnih prireditev drugod ob Jadranu.

Hvaležna celotna družina

»Z izrednim organizacijskim delom Fanči Kuhar in ob podpori občine je Berti Rodošek glasbeno pripravil in izvedel festival. Zato upravičeno velja za njegovega očeta,« poudarja Junkar. Na prve korake festivala se spominja tudi Milan Petrovič. Pojasnjuje, da je Rodošek leta 1977 že imel poletni angažma v Dalmaciji, nato pa se je na njegovo pobudo preselil na slovensko obalo. Vodstvo Hotela Sidro je iskalo glasbenika za nastope na hotelski terasi, Petrovič pa jim je priporočil prav Rodoška. Iz tega sodelovanja se ni razvilo le večletno glasbeno partnerstvo, temveč tudi zamisel o festivalu, ki je leto pozneje zaživel pod imenom Melodije morja in sonca.

Berti Rodošek je leta 1978 dobil idejo, ki živi še danes. FOTO: ARHIV

Rodošek sicer velja tudi za očeta festivala narečne popevke Vesela jesen, zato se je Junkar dolga leta spraševal, zakaj na MMS ni bilo nobene nagrade, poimenovane po njem. O tem je večkrat govoril z glasbeniki, ljudmi z Obale in celo z Rodoškom samim, ki mu je med drugim napisal uspešnico Mama. Prelomni trenutek se je zgodil lani, ko se je Junkar v Italiji srečal z umetniškim vodjo festivala Andreo F. V pogovoru je znova predstavil idejo, da bi eno od festivalskih priznanj nosilo ime Bertija Rodoška. Pobuda je očitno padla na plodna tla, saj bodo letos na festivalu prvič podelili nagrado Bertija Rodoška. Novica je razveselila tudi njegovo družino. Nacetu Junkarju sta se za prizadevanja zahvalila Rodoškov sin Marko in žena Denise, ki bosta letos med povabljenimi gosti festivala.