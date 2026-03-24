Nova pevka, nove viže: ansamblu Andreja Bajuka se je pridružila Urška Kozan (FOTO)

Andrej Bajuk je vsestranski glasbenik iz Bele krajine, natančneje iz vasi Radovica pri Metliki, ki se z glasbo poklicno ukvarja od leta 2008, pred 27 leti pa je ustanovil lasten ansambel, ki se imenuje po njem. Prav tako ima zasebno glasbeno šolo, v kateri poučuje več instrumentov, doma pa snemalni studio, v katerem posname več videospotov na leto. Pred kratkim pa je prišlo v njegovem ansamblu do kadrovske spremembe, imajo novo pevko Urško Kozan, medtem ko preostala člana ansambla ostajata Andrejev sin Simon Bajuk in Mitja Matkovič.

Skupaj so že posneli novo avtorsko pesem z naslovom Album slik, s katero napovedujejo izid nove, že šeste plošče, ki naj bi izšla prihodnje leto, ko bodo priredili tudi dva koncerta. Ker glasba nima meja, se je Andrej odločil, da posnamejo tudi starejšo pesem Doris Dragović z naslovom Tek iz navike. Tudi sicer niso vezani izključno na harmoniko, saj Andrej s svojo skupino veliko nastopa na raznih prireditvah, kjer si poslušalci zaželijo tudi kakšno starejšo pesem, in zato so se, med drugim, odločili za priredbo pesmi Doris Dragović in zanjo v resortu Vilage Majer posneli videospot.

Andrej Bajuk bo 17. maja raztegnil meh na velenjski Visti in se pridružil vsem, ki bodo podirali Guinnessov rekord.

Zgodba o ljubezni, ki ne zbledi

»Za letos smo si zadali cilj, da bomo posneli štiri avtorske pesmi, ki jih želimo deliti z našimi poslušalci. Prva skladba je valček z naslovom Album slik, v katerem se lahko najde prav vsak, saj pripoveduje o tem, kako ob listanju fotografij v njem oživijo spomini na številne lepe skupne in posebne trenutke. To je zgodba o ljubezni, ki ne zbledi, temveč z vsako obrnjeno stranjo albuma dobiva nove, globlje odtenke. Zaljubljenca sta skozi leta v svoj mozaik sreče skrbno zbirala dragocene trenutke, ki jih rada podoživita. Ta album ni le zbirka fotografij, temveč neprecenljiva družinska dediščina, ki jo bosta s ponosom predala sinu kot večen dokaz njune nerazdružljive vezi,« opiše vsebino valčka Andrej, ki je tudi avtor melodije, besedilo pa je prispeval odličen tekstopisec Matej Trstenjak. Starejši par v videospotu, ki so ga posneli na Krasincu v hiši, stari 150 let, ki jo je ob Kolpi prenovil vrhunski športnik, biatlonec Klemen Bauer, pa sta odigrala zakonca Ivanka in Jože Štumberger, ki poslušalce popeljeta skozi spomine od mladih dni do zrelih let.

Veliko nastopajo v Beli krajini, a tudi drugod.

Prihodnje leto pripravljajo dva večja koncerta, enega v Metliki in enega v Semiču.

Sicer pa je Bajuk zelo vesel, da so kmalu potem, ko se je poslovila njihova prejšnja pevka Ingrid Kralj Kukar, hitro našli novo. In to kar v domači Beli krajini. »Razpisali smo avdicijo, na njej pa nas je Urška najbolj in takoj prepričala. Še najbolj pa smo veseli, da gre za domačinko, Belokranjko,« pove Andrej Bajuk.

Da jo je Andrej povabil k sodelovanju, je vesela in ponosna tudi Urška, ki zdaj s fanti že snema in ustvarja nove viže. Andrej Bajuk pa je razkril še eno zanimivost; da za vso produkcijo skrbi njegov sin Simon, ki sicer igra bas kitaro. Kot rečeno, ansambel prihodnje leto pripravlja dva večja koncerta, enega v Metliki in enega v Semiču, izdati pa nameravajo že šesti album.

»Zelo se veselim nadaljnjega ustvarjanja melodij in tudi zgodb, saj imamo Belokranjci še kaj pokazati,« pravi Andrej, ki se bo 17. maja pridružil harmonikarjem na velenjski Visti, ko bodo skupaj z Robertom Goterjem podirali Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju harmonike. Kot je že dobro znano, bodo vsi zaigrali Avsenikovo najbolj znano instrumentalno polko Na Golici, in vsi upamo, da bo zgodovinski svetovni rekord pripadel Sloveniji.