Harmonika, gasilska veselica, nekaj piva in štirje vaški junaki. Na prvi pogled povsem običajen prizor s slovenskega podeželja, a se kmalu sprevrže v kaotično pustolovščino, polno sumljivih poslov, drog in nepričakovanih zapletov. V Dvorani Frana Žižka Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premiero doživela Überkrajina, narodnozabavna punk komedija avtorjev Nine Ramšak Marković in Milana Ramšaka Markovića, ki na duhovit, ponekod absurden način nastavlja ogledalo slovenski družbi.
Toda Überkrajina ni zgolj satiričen pogled na slovensko podeželje, narodnozabavno glasbo in mladostniško brezskrbnost. Pod glasnim smehom, harmoniko in absurdnimi zapleti se skrivajo precej resnejše teme – osamljenost, nemoč, razpoke v družinskih odnosih in občutek ujetosti v okolju, ki mladim ne ponuja nujno priložnosti, po katerih hrepenijo. Junaki bi najraje pobegnili, a niti sami ne vedo, kam. Režiserka Nina Ramšak Marković je na odru ustvarila svet, v katerem se meja med karikaturo in resničnostjo mestoma tako zabriše, da bi gledalec posamezne prizore zlahka zamenjal za dokumentarec. K prepričljivosti predstave prispevajo Petja Labović, Žan Koprivnik, Blaž Dolenc in Peter Podgoršek v osrednjih vlogah ter razigrana igralska zasedba.