Harmonika, gasilska veselica, nekaj piva in štirje vaški junaki. Na prvi pogled povsem običajen prizor s slovenskega podeželja, a se kmalu sprevrže v kaotično pustolovščino, polno sumljivih poslov, drog in nepričakovanih zapletov. V Dvorani Frana Žižka Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premiero doživela Überkrajina, narodnozabavna punk komedija avtorjev Nine Ramšak Marković in Milana Ramšaka Markovića, ki na duhovit, ponekod absurden način nastavlja ogledalo slovenski družbi.

Dramski igralec Timon Šturbej z mamo, notarko Ines Bukovič FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Že žanrska oznaka predstave združuje na videz nezdružljivo – harmoniko in upor, tradicijo in kaos, leporečje in realnost. Avtorja gledalce popeljeta v vasico nekje na Gorenjskem, kjer so hiše urejene, travniki pokošeni, vsi se poznajo in vsi vse vedo, a ko bi bilo treba kaj povedati, nenadoma nihče ničesar ne ve. Marsikdo je v prizorih prepoznal katero od slovenskih vasi, drugi so v odnosih med junaki in njihovem ravnanju našli celo vzporednice z domačim političnim parketom. V središču zgodbe soin, štirje fantje, ki si želijo predvsem preživeti še en večer, ne pa spreminjati sveta. Toda po incidentu na gasilski veselici se njihovo življenje obrne na glavo. Pot jih odnese proti Celovcu, kjer se znajdejo v družbi ljudi, s katerimi se v drugačnih okoliščinah najverjetneje ne bi zapletli. Njihova pustolovščina postaja vse bolj nepredvidljiva, niz nesrečnih odločitev pa poskrbi za obilico komičnih situacij.

Toda Überkrajina ni zgolj satiričen pogled na slovensko podeželje, narodnozabavno glasbo in mladostniško brezskrbnost. Pod glasnim smehom, harmoniko in absurdnimi zapleti se skrivajo precej resnejše teme – osamljenost, nemoč, razpoke v družinskih odnosih in občutek ujetosti v okolju, ki mladim ne ponuja nujno priložnosti, po katerih hrepenijo. Junaki bi najraje pobegnili, a niti sami ne vedo, kam. Režiserka Nina Ramšak Marković je na odru ustvarila svet, v katerem se meja med karikaturo in resničnostjo mestoma tako zabriše, da bi gledalec posamezne prizore zlahka zamenjal za dokumentarec. K prepričljivosti predstave prispevajo Petja Labović, Žan Koprivnik, Blaž Dolenc in Peter Podgoršek v osrednjih vlogah ter razigrana igralska zasedba.