Nova skladba Krik: ko človek ne zmore več nositi bremena sveta

Paul Grem imajo novo skladbo z naslovom Krik. Pesem z njihovim značilnim glasbenim pečatom in liričnim izrazom odstira našo realnost: čas, zaznamovan z bojem za prevlado in denar, v katerem tekmovanje za (pre)moč pogosto preglasi sočutje, cilj pa opravičuje vsako sredstvo. V ospredje postavljajo človeka, ki ne zmore več nositi bremena takšnega sveta in ostaja ujet v nenehnem kriku, razpet med spoznanjem o tem, kaj je postal, in tihim upanjem na spremembo. Že s skladbama Omama in Hladen dan so dokazali, da se ne ustrašijo težkih tem, s skladbama Pot in Tam nekje pa so raziskovali začetke naših poti in minljivost.

Paul Grem so za Krik posneli videospot, zaupali so ga prijatelju Dejanu Jakacu. Video je nastal v temačnih prostorih koprske utrdbe Bastion, pri njem pa je z abstraktnimi projekcijami ob silhuetah ljudi sodeloval tudi avdio/vizualni umetnik in glasbenik Lukas Medves. Skupina je nase prvič opozorila s skladbo Nočem plesat sam, s katero je predstavila prepoznavni preplet rocka, bluesa in popa.