Nova slovenska serija bo nadvse razburljiva: razpadajoči odnosi, skriti za fasado

»Plemstvo je sodobna zgodba o psihopatologiji slovenskih družin. Je serija o ljubezni, molku, krivdi in pričakovanjih, ki se iz generacije v generacijo prenašajo skoraj tako naravno kot priimek. Čeprav se dogaja v propadajočem gradu, serija pripoveduje o današnjem času, ko tradicije, patriarhat in nerazčiščeni odnosi še vedno oblikujejo našo sedanjost.« Tako ustvarjalca nove igrane serije Plemstvo v produkciji Lilit pravita ob koncu snemanja. »Z uporabo srhljivke, črne komedije in psihološke drame raziskujemo, kako se realnost v družinskem okolju pogosto prelomi: včasih v grotesko, včasih v grozljivko, pogosto pa v nekaj, kar hočemo skriti. Plemstvo se odvija v zgolj štirih dneh, kar ustvarja intenzivno, zgoščeno dogajanje, kjer liki nimajo kam pobegniti. Ne pred seboj ne pred svojo dediščino,« pravita scenaristka Iza Strehar in režiser Žiga Virc.

Intenzivna pripoved

Serijo so posneli med oktobrom in decembrom, zasnovali pa so jo kot intenzivno pripoved. Vse se torej zgodi v štirih dneh, v njej pa se prepletajo humor, napetost in psihološka srhljivost, sodobna družinska dinamika pa potiska globoko v polje žanra, o seriji povedo na Slovenskem filmskem centru (SFC).

Skozi divjo mešanico napetosti, humorja in neudobnih resnic razkriva, kako težko je pobegniti temu, kar nosimo v krvi.

»Plemstvo je intenzivna in temačno zabavna družinska serija o tem, kaj v resnici podedujemo. Poleg priimka, starega gradu in kupov neporavnanih računov tudi strahove, skrivnosti in travme, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Ko se štirje odrasli otroci vrnejo domov na sestrino poroko in na neizogibno slovo od umirajočega deda, se znajdejo ujeti v labirintu družinskih pravil, čudnih tradicij in srhljivih prividov, ki jim vse bolj uhajajo izpod nadzora,« izvemo. Med peklenskimi pripravami na poroko, razpadajočimi odnosi in skrivnostmi, ki polzijo iz vsake razpoke gradu, pa začne razpadati tudi skrbno spolirana družinska fasada: »Skozi divjo mešanico napetosti, humorja in neudobnih resnic serija razkriva, kako težko je pobegniti temu, kar nosimo v krvi, in kako osvobajajoče je, ko si to končno priznamo.« V izjemni igralski zasedbi nastopajo Maruša Majer, Nataša Burger, Andraž Jug, Živa Selan, Ana Urbanc ter Tines Špik, Jure Rajšp, Nika Manevski, Bine Matoh in ameriška igralka Raye Spielberg (snaha režiserja Stevena Spielberga, op. a.), ki je tudi pridružena producentka. Producenta sta sicer Iza Strehar in Žiga Virc, direktorica serije je Ivana Jurković. Projekt je sofinanciral Slovenski filmski center.

4 DNI se odvija zgodba, ujeta v serijo.

Igralci »ustvarjajo kompleksen in atmosferičen svet. Plemstvo se odvija v strnjenem časovnem okviru, pri čemer serija odločno odpira vprašanja dedovanja, družinskih vzorcev in medgeneracijskih dinamik,« o vsebini še povedo na SFC. Sodelujejo tudi direktor fotografije ​Fabris Šulin, kostumografka Tina Hribernik, scenograf Gregor Nartnik, oblikovalki maske Tinka Prpar in Marta Šporin ter montažerka Špela Murenc Škulj.

Pridružena producentka Raye Spielberg, producent in režiser Žiga Virc, producentka in scenaristka Iza Strehar FOTO: Boštjan Pucelj/lilit