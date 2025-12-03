Nove pesmi Eda Sheerana namigujejo na krizo v zakonu

Ed Sheeran je nedavno izdal posebno različico albuma Play, izid pa je tako postal pomemben dogodek ne le za glasbene navdušence, ampak tudi za tiste, ki spremljajo njegovo osebno življenje. Kar osem od dodatnih 14 pesmi na albumu naj bi namreč namigovalo na težave v pevčevem sedemletnem zakonu s Cherry Seaborn. Namige so opazili oboževalci in začeli špekulirati o prelomnih sedmih letih, ko naj bi se večina dolgotrajnih razmerij znašla v krizi.

Pesem Skeletons menda opisuje prepire med zakoncema, pri čemer Ed prosi Cherry, naj preložita spor na jutro. »Vemo, kako zabadati nože/Ena beseda je spremenila potek noči/Videli smo pečino in nadaljevali vožnjo/Tu prilivamo olja na ogenj/Nočem postati tvoj sovražnik,« se glasi besedilo.

Crashing naj bi prikazoval njuno težavno pot: »Tukaj sva spet/Drug ob drugem, tisoč milj narazen/Brez besed/Zakaj se srci, ki ju ljubimo, zlomita?/Razpadava, zastajava, propadava, padava/Počiva in nato popravljava/Vem, da se zdi, da se zloživa/Ampak ne pretvarjajva se.«

Zaljubila sta se že v srednji šoli. FOTO: Osebni Arhiv

V pesmi Technicolor Ed priznava, da je njegova pozornost razdeljena, medtem ko Satellite izraža njegovo željo po spravi. Za Edovo glasbo je značilno, da je kot ogledalo njegovih notranjih bojev in osebnih izzivov, kar jo naredi še bolj pristno in čustveno nabito.

Romantična pravljica

Ed Sheeran in Cherry Seaborn imata dolgo zgodovino, ki sega vse do njunih mladostniških dni. Spoznala sta se že pri 11 letih, ko sta oba obiskovala srednjo šolo Thomas Mills v podeželskem Suffolku. Cherry je izstopala po svoji naravni sposobnosti igranja hokeja, medtem ko je danes 34-letnik že takrat kazal izjemen glasbeni talent. Po koncu srednje šole sta se njuni poti ločili, a sta se leta 2015 ponovno srečala v New Yorku in kmalu zatem začela hoditi.

Zveza se je hitro razvijala, leta 2017 pa je Ed Cherry zaprosil za roko. Zaroko je naznanil na Instagramu s preprosto, a prisrčno fotografijo, na kateri sta se objemala. V zapisu je dejal: »Dobil sem zaročenko tik pred novim letom. Sva zelo srečna in zaljubljena, najina mačka (Dorito in Calippo) pa sta prav tako navdušena.« Leto kasneje sta se poročila v intimnem obredu tik pred božičem. Na poroki je bilo prisotnih le 40 ljudi, vključno z Edovimi najstarejšimi prijatelji iz šole, nekaj družinskimi člani in duhovnikom. Par si je želel, da bi bila poroka nekaj povsem njunega, brez velikega pompa in medijske pozornosti.

Ed in Cherry imata dva otroka: petletno Lyro in triletnega Jupiterja. Sheeran je v svojih pesmih pogosto omenjal izzive očetovstva in težave, ki jih prinaša usklajevanje družinskega življenja z zahtevno glasbeno kariero.

Gre za krizo v razmerju ali zgolj pesniški prijem? FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

O težavah v zakonu Ed skozi pesem ni spregovoril prvič. V pesmi Punchline z albuma Autumn Variations je opisal propadajočo romanco z besedami: »Ne morem pomagati, ampak sem zdaj uničevalen. Minilo je tedne, odkar sem videl tvojo silhueto.« Težave v njunem razmerju so bile očitne tudi v pesmi The Day I Was Born, kjer poje: »Pred nekaj meseci sem se razšel s svojo ljubljeno, če bi bila tukaj, ne bi bil sam.« Do zdaj je paru vedno uspelo premagati težave.