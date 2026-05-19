Novega Bonda bo izbrala ženska

Odkar je Amazon MGM Studios februarja lani pridobil ustvarjalni nadzor nad filmsko franšizo o Jamesu Bondu, je vse, kar zadeva prihodnost najslavnejšega filmskega agenta, še bolj zavito v skrivnost. Pred dnevi pa je iz studia prišlo prvo uradno sporočilo, da iščejo naslednjega Jamesa Bonda: »Čeprav med postopkom izbire igralcev ne nameravamo komentirati podrobnosti, bomo oboževalcem 007 z navdušenjem posredovali več novic, ko bo čas za to.«

Daniel Craig je bil šarmantni vohun 007 v petih filmih.

Minilo je pet let od zadnjega filma Ni čas za smrt in približno leto dni, odkar je Bond tudi uradno pod nadzorom Amazona. Avdicije so se začele pred nekaj tedni, studio pa je za pomoč pri iskanju igralca, ki bi nasledilv vlogi agenta 007, angažiral eno najbolj cenjenih hollywoodskih direktoric kastinga. Znana je po delu pri franšizah Vojna zvezd, Paddington, Jurski park, Mamma Mia! ter serijah Krona in Igra prestolov. Letos je bila nominirana za prvega oskarja v zgodovini Akademije za izbor igralske zasedbe, in sicer za film Hamnet. Njena posebnost je sposobnost odkrivanja igralcev, ki še niso globalne zvezde, a so lahko steber velike franšize. Že mesece se ugiba, kdo bi lahko oblekel Bondov smoking. Med najpogosteje omenjenimi imeni so(Masters of the Air, Fantastične zveri),(Evforija, Saltburn),(Babygirl, Trikotnik žalosti),(Hiter kot strel, Kick-Ass),(Beli lotos, Razcepljeni) in(Spider-Man, Uncharted).

Čeprav je Amazon pridobil popoln ustvarjalni nadzor nad franšizo, sta dolgoletna producenta Barbara Broccoli in Michael G. Wilson o prihodnosti Jamesa Bonda vedno govorila precej jasno: Bond bo ostal moški in Britanec, lahko pa ga igra igralec katere koli rasne ali etnične pripadnosti. Barbara Broccoli je večkrat poudarila, da pri izbiri Bonda ne gre zgolj za en film, ampak za tako rekoč ponovno iznajdbo lika za novo generacijo gledalcev. Igralec namreč praviloma vstopi v vlogo za desetletje ali več. Zato je izbira novega Bonda veliko tveganje – če izberejo napačnega, se lahko potopi celotna franšiza.

V uradni filmski seriji, ki jo je producirala hiša Eon Productions, je Jamesa Bonda igralo šest igralcev, ki so se vozili z odličnimi avtomobili (na sliki aston mMartin DB5). FOTO: www.auto-types.com

Časovnica izbora še ni znana, po pisanju ameriških medijev pa naj bi se avdicije nadaljevale vse poletje. Ena najbolj zaželenih vlog v svetovni kinematografiji bi bila lahko zasedena do konca leta 2026 ali do začetka 2027., film pa naj bi prišel v kinematografe že leta 2028. Je pa znano, da ga bo režiral Denis Villeneuve, nominiranec za oskarja in avtor filmov Dune, Prihod in Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049). Producenta bosta Amy Pascal in David Heyman, scenarij pa piše Steven Knight, ustvarjalec serije Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), filma Umazane lepe stvari (Dirty Pretty Things), ki mu je prinesla nominacijo za oskarja, ter filma Spencer o princesi Diani. Ali bo Bond ostal klasičen britanski vohun ali bo postal bolj sodoben, čustven in manj tradicionalno mačističen, pa lahko le ugibamo.