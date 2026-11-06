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VOŠČILA BO ZA BOŽIČ

Novembra posthumno izide zadnja pesem Bonnie Tyler

Valižankina preprosta božična pesem ima močno sporočilo.
Bonnie Tyler je zaslovela s svojim nepozabnim raskavim glasom. FOTO: Scanpix Sweden/Reuters
Bonnie Tyler je zaslovela s svojim nepozabnim raskavim glasom. FOTO: Scanpix Sweden/Reuters
L. K.
 6. 11. 2026 | 06:02
2:32
A+A-

Njenega glasu ne bomo nikoli pozabili. Bonnie Tyler, ena najprepoznavnejših pevk svetovne glasbene scene, bo tudi po smrti znova očarala svoje oboževalce. Trinajstega novembra bo namreč izšla njena zadnja studijska skladba z naslovom Love, Light and Peace (Ljubezen, svetloba in mir), ki bo hkrati postala tudi njeno posebno glasbeno slovo.

Valižanska pevka, ki je umrla julija letos, stara 75 let, je pesem posnela decembra 2025. Takrat nihče ni vedel, da bo to njeno zadnje snemanje v studiu. Za izdajo skladbe se je po posvetovanju z družino odločila njena ekipa, njen mož Robert Sullivan pa je podprl željo, da bi pesem prišla do poslušalcev.

Napisala sta jo Chrissie Hammond in Terry Britten, pri produkciji pa sta sodelovala Britten in David Mackay, dolgoletni Bonniejin glasbeni sodelavec. Sodelovanje s Terryjem Brittnom ima tudi čisto poseben simbolni pomen. Z Bonnie je namreč sodeloval že leta 1977, ko je igral kitaro na njenem prvencu. Skoraj pol stoletja pozneje pa sta se njuni glasbeni poti znova srečali pri njenem zadnjem posnetku.

Umrla je avgusta letos. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Umrla je avgusta letos. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Love, Light and Peace je božična pesem s preprostim, a močnim sporočilom. Govori o ljubezni, svetlobi in miru, torej o vrednotah, ki jih v prazničnem času še posebno slavimo in potrebujemo. Na koncu posnetka pevka izreče še spontano božično voščilo, ki bo zvenelo še posebno ganljivo.

Njen mož Robert Sullivan je ob napovedi izdaje povedal, da jo pogreša vsak dan. Spomnil se je tudi, kako predana je bila glasbi in občinstvu. Tudi med turnejami je obiskovala studio in pripravljala nove pesmi.

Svetovno slavo je dosegla z nepozabnimi uspešnicami, kot so Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache in Holding Out for a Hero. Njen značilni raskavi glas, mogočna interpretacija in čustvena energija ostajajo del zakladnice popularne glasbe.

Novembra bi morala nastopati na evropski jubilejni turneji ob 50-letnici uspeha skladbe Lost in France.

Novembra bi morala nastopati na evropski jubilejni turneji ob 50-letnici uspeha skladbe Lost in France. Namesto tega bodo njeni oboževalci dobili še zadnji posnetek glasu, ki je desetletja polnil koncertne dvorane in radijske valove.

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