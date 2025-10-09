  • Delo d.o.o.
ŽE 12. PO VRSTI

Novi album Taylor Swift podira vse mogoče rekorde

The Life of a Showgirl je že pred izidom postal največkrat predhodno shranjen album na Spotifyu. Izid je pospremil 89-minutni film, ki so ga predvajali v več tisoč kinematografih po svetu.
S. I.
 9. 10. 2025
 9. 10. 2025 | 15:30
3:38
Ena največjih glasbenih zvezd današnjih dni Taylor Swift je izdala 12. studijski album The Life of a Showgirl z 12 skladbami. V več tisoč kinematografih po ZDA, Kanadi in Evropi so minuli konec tedna ekskluzivno predvajali tudi 89-minutni film, v katerem je bilo mogoče premierno videti videospot za prvo pesem z novega albuma The Fate of Ophelia in spoznati umetničin ustvarjalni proces.

The Life of a Showgirl je z več kot šestimi milijoni predhodnih shranitev postal največkrat predhodno shranjen album na platformi za pretakanje glasbe Spotify, s tem pa podrl rekord zadnjega albuma glasbenice The Tortured Poets Department, poroča spletni portal Rolling Stones. Verjetno ni treba dodati, da je album ob izidu podiral rekorde tudi pri poslušanosti na vseh pretočnih platformah; na Spotifyu je v le 11 urah postal največkrat predvajani album leta v enem dnevu. Na prodaj so tudi fizične izdaje, vključno s posebnimi izdajami vinilk v oranžni ali rožnati barvi.

Postala je prva izvajalka v zgodovini, ki je presegla številko 100 milijonov prodanih albumov.

Swiftova se je za svoj 12. studijski album ponovno združila s švedskima producentoma Maxom Martinom in Shellbackom, katerih vpliv se še kako čuti v živahnih ritmih in privlačnih melodijah. Album je naletel tako na navdušene kot tudi mlačne kritike glasbenih medijev, a konec koncev to niti ni pomembno, saj so swiftieji, kakor si pravijo oboževalci in oboževalke ameriške pevke, komaj čakali nanj.

»Ne morem vam povedati, kako ponosna sem, da lahko to delim z vami, album, ki se preprosto zdi tako pravi,« je 35-letnica objavila na Instagramu. Vključuje skladbe The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, Cancelled!, Honey in The Life of a Showgirl, pri kateri je združila moči s pevsko kolegico Sabrino Carpenter. Čeprav album še vedno vsebuje veliko introspekcije, razkriva lahkotnejšo in veselo Taylor, zaljubljeno v svojega zaročenca, zvezdnika ameriškega nogometa Travisa Kelceja, srečno, da je končno odkupila svoj glasbeni katalog, in ponosno na svojo rekordno turnejo Eras.

Swiftieji po vsem svetu so seveda razgrabili tudi vstopnice za posebne zabave ob izidu v kinodvoranah po vsem svetu. Film Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl so predvajali v kinematografih v Kanadi, Mehiki, Veliki Britaniji, Franciji, na Irskem, v Nemčiji, Švici, Belgiji, v Skandinaviji, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Vstopnice so bile na voljo po ceni 12 dolarjev. Njen prejšnji film z naslovom Taylor Swift: The Eras Tour, ki je izšel leta 2023, velja za enega od najbolj donosnih koncertnih filmov v zgodovini.

Združenje ameriške glasbene industrije (RIAA) je v torek v objavi na Instagramu sporočilo, da je Taylor Swift z izidom novega albuma postala prva izvajalka v zgodovini, ki je presegla številko 100 milijonov prodanih albumov. Po informacijah, ki so na voljo na spletni strani RIAA, je doslej prodala 105 milijonov albumov in je na šestem mestu na lestvici najbolje prodajanih izvajalcev vseh časov, in sicer za glasbenimi legendami, kot so The Beatles, Garth Brooks, Elvis Presley, Eagles in Led Zeppelin.

