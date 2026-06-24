Novi uspeh slovenskega animiranega filma

Po predstavitvi na Animafestu, najpomembnejšem festivalu animacije v regiji in med najpomembnejšimi v Evropi, se kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica te dni predstavlja v Annecyju na svetovno najpomembnejšem filmskem festivalu animacije. Festival se je začel 21. in se bo končal 27. junija. Kozmonavti so bili izbrani za tekmovalni program kratkih filmov med 34 filmi z vsega sveta.

Svetovna premiera filma je bila na 76. Berlinalu, od koder so se Kozmonavti vrnili z nagrado.

»Tehnik je toliko kot zgodb: lutke, ki žalujejo, risbe, ki iščejo emancipacijo otroštva, zaznamovanega z vojno ali izgubo ... Vendar upanje zmaguje in se manifestira skozi like, ki hrepenijo po ljubezni in pravičnejšem svetu. Uradni izbor v ospredje postavlja najnovejše bisere uveljavljenih filmskih ustvarjalcev, pa tudi vzhajajočih talentov, kar ponuja ekskluziven vpogled v področje animacije, njenih tehnik in sporočil,« festival predstavlja svoj program.

Strašljivi občutek

»Predstavitev Kozmonavtov v Annecyju je fantastična novica, saj prinaša najširši stik z globalnim občinstvom animiranega filma. Občutek je sicer strašljiv – čeprav je bil na festivalu že predstavljen moj diplomski film Pentola, je to vseeno moj prvi profesionalni film – počutim se, kot da bi moral spet delati maturo,« je ob tem povedal Černic, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, zanj je ustvaril tudi likovno podobo.

4000 PRIJAVLJENIH FILMOV je na festivalu.

Pri filmu sodelujejo še avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Producentka je Tina Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film, koproducenta sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija. Film je med drugim nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC).

Priložnost prinaša najširši stik z globalnim občinstvom animiranega filma, poudarja režiser. FOTO: Finta Film

»Izjemna konkurenca za največji festival animiranega filma, ki se ponaša z več kot 4000 prijavljenimi filmi, prinaša veselje že ob izboru, ki omogoča predstavitev ob boku največjih mojstrov in mojstric te forme,« je ob uvrstitvi na festival povedala producentka Tina Smrekar. »Dihati film v kinu s tisočglavo množico strokovnjakov s področja animacije pa je vsakič znova posebna izkušnja. Verjamem, da bo filmu to pomagalo na nadaljnji poti, hkrati pa me zelo veseli, da je slovenski animirani film že nekaj let zapored predstavljen v tekmovalnih programih Annecyja,« je dodala. Svetovna premiera je bila sicer na 76. Berlinalu, od koder so se Kozmonavti vrnili z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Gostoval je še na desetih mednarodnih festivalih, od Hongkonga do Krakova in Londona, pojasnjujejo na SFC.