Modrijan Peter Oset je presenetil oboževalce, poglejte, kaj je pokazal v videospotu (VIDEO)

Modrijani te dni na radijskih postajah in drugih platformah predstavljajo novo hudomušno polko z naslovom Baraba, ki je nastala povsem spontano, a se je zelo hitro zasidrala v srca poslušalcev. »V njej se prepoznajo številni nagajivi fantje, ki so na pragu tridesetih let vstopili v novo življenjsko obdobje in postali odgovorni možje, obenem pa graditelji in ustvarjalci svojih domov. Pesem je med občinstvom zelo dobro sprejeta in z njo razveseljujemo poslušalke in poslušalce po vsej Sloveniji,« pravi frontman Blaž Švab. Modrijani so zanjo posneli tudi videospot, in sicer na gradbišču, kjer nastaja novi dom modrijana Petra Oseta in njegove žene Anje, s katero sta se lani poročila.

»Snemanje na gradbišču simbolizira začetek nove skupne poti ter poudarja pomen skupnosti, prijateljstva in pomoči bližnjih pri ustvarjanju življenjskih temeljev,« poudarjajo Modrijani. Peter Oset se je ob tem še posebej zahvalil sosedu Zdenku Marguču, ki mu stoji ob strani in mu pomaga že od začetka gradnje. »Prav njemu se je tudi porodila ideja, da bi videospot posneli kar na gradbišču. Nekega dne mi je rekel, da še nikoli ni videl, da bi kakšen videospot kdo posnel na gradbišču hiše. Zato sem si rekel, zakaj pa ne bi mi tega naredili, in to je bil temelj za naš novonastali videoprojekt, ki je očitno navdušil tudi druge,« je še povedal Oset.

Pred mesecem dni so poslušalcem ponudili novo polko z naslovom Baraba. FOTO: Zaslonski posnetek

Tudi letos pripravljajo spektakel Noč Modrijanov. FOTO: Osebni arhiv

Sicer pa so Modrijani v teh dneh že v nizkem štartu, kar se tiče prodaje vstopnic za dve Noči Modrijanov, ki bosta 24. in 25. septembra letos, obakrat v ljubljanskih Stožicah. Vstopnice bodo na prodajnih mestih na voljo od ponedeljka, 19. januarja. Glede na to, da so se njihove vstopnice vedno prodajale kot vroče žemljice in so bile razprodane v nekaj minutah, je mogoče pričakovati, da bo tudi letos interes zanje velik in bo treba pohiteti, če ne želite zamuditi spektakla, ki so ga Modrijani letos naslovili Ritem življenja, glas srca. Obljubljajo pa sceno, kakršne Slovenija še ni videla. »Skozi glasbo in ples bo Noč Modrijanov 2026 spregovorila o lepih medsebojnih odnosih, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti, Slovenije in sveta. Osrednji simbol večera bo čebela, majhno bitje z velikim pomenom, ki nas uči sodelovanja, vztrajnosti in sožitja,« razkriva Modrijan Blaž Švab.