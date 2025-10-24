Nuša Derenda iskreno: »Že dolga leta sva tim ...«

Po letih zrelosti, osebne rasti in umetniškega raziskovanja se Nuša Derenda vrača z novo skladbo, ki je poklon življenju, ženski energiji in pogumu za nove začetke. »Pleši z nami je zame pesem svetlobe,« ponosno pove Nuša.

»V njej sem združila vse, kar danes sem – ženska, ki je doživela veliko, a v sebi še vedno nosi veselje, optimizem in vero, da je življenje lepo. V pesmi se zrcalita drznost, ki sem si jo dovolila, in energija, ki je nikoli nisem izgubila, samo čakala je pravi trenutek, da znova zasije.« Skladba je nastala v tesnem ustvarjalnem sodelovanju z možem Frenkom Derendo, s katerim že vrsto let tvorita nepremagljiv glasbeni tandem. Tokrat sta k ustvarjanju povabila mlado ekipo, ki je projektu vdihnila sodoben zven in svež pogled, pri tem pa ohranila toplino in pristnost, ki sta Nušin zaščitni znak.

»S Frenkom sva že dolga leta tim, tako na odru kot v življenju. Morda ravno zato, ker sva toliko prehodila skupaj, danes v glasbo vlagava več iskrenosti, razumevanja in miru. In mislim, da se to sliši,« pravi Nuša, ki skladbo vidi kot simbol notranje prenove in opolnomočenja. Pesem nosi poseben pomen tudi zato, ker se približuje 25. obletnica legendarne evrovizijske Energy, s katero je Nuša leta 2001 navdušila Evropo na Evroviziji. »To je bila moja prva velika energijska eksplozija. Pleši z nami pa je njen odmev iz sedanjosti – ista energija, le v bolj ženski, drzni in zreli obliki.«