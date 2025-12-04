O človekovih pravicah na filmskem traku

V Zagrebu so s filmom Ono što treba činiti Srđana Kovačevića v ponedeljek odprli 23. Human Rights Film Festival. Na festivalu, posvečenem človekovim pravicam, bodo do nedelje prikazali okoli 20 igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov. Med njimi so najnovejša dela svetovno znanih avtorjev, kot sta Paolo Sorrentino in Kelly Reichardt. Ono što treba činiti zagrebškega režiserja Kovačevića je svetovno premiero doživel na mednarodnem festivalu dokumentarnega in animiranega filma DOK Leipzig. Govori o sindikalnem delu, njegovih omejitvah in solidarnosti, predstavlja pa zgodbo o treh posameznikih, ki so ustanovili Delavsko svetovalnico v Ljubljani. Ta je pogosto tudi edini zaveznik številnih delavcev z Balkana, iz Afrike ali Azije, ki potrebujejo pomoč.

Veliko pozornost namenjajo svetovno priznanim avtoricam in avtorjem neodvisnega filma.

Human Rights Film Festival (HRFF) po navedbah organizatorjev prinaša izbor aktualnih del avtoric in avtorjev z vsega sveta, ki skozi različne filmske forme raziskujejo nevralgične točke sodobne družbe, pa tudi lastne identitete in delovanja. Veliko pozornost namenjajo svetovno priznanim avtoricam in avtorjem neodvisnega filma. Med njimi bodo tokrat ameriška režiserka Kelly Reichardt, italijanski mojster kinematografije Paolo Sorrentino, filipinski filmar Lav Diaz, palestinski režiser Kamal Aljafari, Ben Rivers iz Londona in Laszlo Nemes z Madžarske. Sorrentino je s filmom La Grazia, ki bo na HRFF na ogled v soboto, odprl tudi letošnji 82. mednarodni filmski festival v Benetkah. Film govori o fiktivnem italijanskem predsedniku Marianu De Santisu, vernem katoliku in izkušenem pravniku, ki se znajde pred dilemo, ali podpisati zakon o legalizaciji evtanazije, hkrati pa mora odločiti o prošnjah za pomilostitev dveh oseb, ki sta ubili svoja partnerja.

Biografski film režiserja Lava Diaza Magellan govori o življenju portugalskega raziskovalca Fernanda de Magellana. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Kamal Aljafari, gost hrvaškega festivala, bo v Zagrebu predstavil dokumentarec With Hasan in Gaza, v katerem beleži iskanje moškega, s katerim je bil leta 1989 skupaj zaprt v Gazi. Nemes, čigar prvenec Savlov sin je med drugim prejel oskarja za najboljši tujejezični film leta, v Zagrebu predstavlja zgodovinsko dramo Orphan. Film o posledicah madžarske vstaje proti komunističnemu režimu v Budimpešti je svetovno premiero doživel na beneškem filmskem festivalu in je tudi madžarski kandidat za oskarja. Med filmi uveljavljenih režiserjev bodo tudi Diazov Magellan, Riversov Mare's Nest in The Mastermind Kelly Reichardt. Na ogled bodo tudi številni art filmi iz regije, spremljevalni program pa bo posvečen razpravam o aktualnih družbenopolitičnih temah.