Ob valentinovem prihaja romantična klasika, ki mora izzvati prvinski odziv

Na velika platna prihaja film Viharni vrh, ki ga je režiserka Emerald Fennell posnela po navdihu istoimenske zgodbe angleške pisateljice Emily Bronte. Premierno so ga že predvajali konec januarja v Los Angelesu, kjer so mu kritiki dodali oznake, kot so transcendenten, mikaven, očarljiv in hipnotičen. Glavno vlogo v brezčasni klasiki Emily Bronte je po pisanju britanskega Guardiana odigrala 35-letna avstralska igralka Margot Robbie, ki si jo je režiserka želela že, še preden jo je povabila k sodelovanju. A je odločitev, da bo odigrala vlogo Catherine Earnshaw, ki je v romanu v svojih poznih najstniških letih, pred izidom filma povzročila veliko skepticizma in kritik, zlasti zaradi odstopanja od izvirnega romana iz leta 1847. Roman je doživel že celo vrsto ekranizacij, prvič leta 1939 (z Laurenceom Olivierom) in nazadnje leta 2011, ko je silno razpoloženjsko, impresionistično različico režirala Andrea Arnold. Leta 1992 sta nesrečna ljubimca upodobila Ralph Fiennes in Juliette Binoche.

Viharni vrh (Wuthering Heights) je zgodba o Catherine Earnshaw, muhasti mladenki, ki je razpeta med strastno ljubezen do sirote Heathcliffa in obet družbenega statusa, ki bi ji ga prinesla poroka z Edgarjem Lintonom. Obe družini prebivata v negostoljubnem yorkshirskem močvirju. Heathcliff velja za enega od antologijskih romantičnih junakov evropske književnosti; od svoje ljubezni do Cathy zblazni, po smrti ljubljene pa ga preganja njen duh. Kritizirali so tudi izbiro avstralskega igralca Jacoba Elordija v vlogi Heathcliffa. Pisateljica je liku pripisala ciganski in južnoazijski izvor, s čimer je v knjigi pojasnila predsodke proti njemu. Režiserka se je na kritike odzvala, da knjige ne more prirediti takšne, kakršna je, lahko pa približno opiše občutke, ki jih je ob njej čutila.

1939. LETA je roman dobil prvo filmsko ekranizacijo.

Za njen režijski slog so značilni drzni, provokativni in včasih prizanesljivi družbeni komentarji. Na vprašanje, ali ga nadaljuje tudi v svojem novem celovečercu, pa je odvrnila, da mora Viharni vrh – »izzvati nekakšen prvinski odziv«. Igralka Margot Robbie je v nedavnem intervjuju priznala, da se je med snemanjem filma Viharni vrh tako navezala na soigralca Jacoba Elordija, da se je brez njega na snemanju počutila »kot otrok brez odeje«. »Do ljudi, s katerimi delam, čutim globoko vzajemnost in vse imam zelo rada, vedno pa sem tista oseba, ki je tako obupana, ko je služba končana, in nočem, da se konča,« je dejala.

»Deliva obojestransko obsedenost. Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka,« je dodal Elordi. Film je producirala produkcijska hiša LuckyChap Entertainment, ki jo je leta 2014 soustanovila Robbiejeva, pod njenim okriljem pa sta nastala tudi režiserkina prejšnja filma Saltburn in Obetavna mladenka.

Emerald Fennell je prejemnica oskarja za najboljši izvirni scenarij za film Obetavna mladenka. FOTO: Pool/Reuters

Jacob Elordi je avstralski igralec. FOTO: Jack Taylor/Reuters