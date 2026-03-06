Občina Laško sporočila žalostno vest, umrl je glasbenik Ivan

Občina Laško je delila žalostno vest, da se je poslovil glasbenik in dirigent Ivan Medved.

Rojen je bil leta 1962 v Tevčah in je svojo glasbeno pot začel kot klarinetist v Laški pihalni godbi. Glasbeno znanje je nadgrajeval na srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 1981 se je zaposlil v Orkestru slovenske policije, kjer je kasneje opravljal tudi naloge pomočnika poveljnika orkestra in kot pripadnik policije sodeloval tudi v času osamosvojitvene vojne.

Tudi pobudnik novih glasbenih zgodb

Leta 1996 je prevzel vodenje Laške pihalne godbe, kot učitelj saksofona pa je svoje znanje prenašal tudi na mlajše generacije v Glasbeni šoli Laško – Radeče. Od leta 2001 je kot vodja Območne izpostave Laško Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti pomembno podpiral delo številnih kulturnih društev. Bil je tudi pobudnik novih glasbenih zgodb – leta 2009 je ustanovil Vaško godbo Vrh nad Laškim, leta 2015 pa Veteransko godbo Gambrinus. S svojim znanjem, energijo in mentorstvom je pomembno zaznamoval številne generacije godbenikov.

Za svoje delo na področju kulture je prejel več priznanj, med drugim srebrno plaketo JSKD in zlati grb Občine Laško za življenjsko delo.