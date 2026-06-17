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Objel operno divo v njenem predsedniškem apartmaju

Priljubljeni voditelj pravi, da ga je navdušila s svojo toplino in skromnostjo.
Sarah Brightman med nastopom, 28. novembra 2025. FOTO: Charles Sykes Sarah Brightman

Sarah Brightman med nastopom, 28. novembra 2025. FOTO: Charles Sykes Sarah Brightman

Beseda je tekla o življenju, glasbi in celo o njenem poletu v vesolje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Beseda je tekla o življenju, glasbi in celo o njenem poletu v vesolje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Sarah Brightman pred sydneyjsko opero. FOTO: Saeed Khan Afp

Sarah Brightman pred sydneyjsko opero. FOTO: Saeed Khan Afp

Sarah Brightman med nastopom, 28. novembra 2025. FOTO: Charles Sykes Sarah Brightman
Beseda je tekla o življenju, glasbi in celo o njenem poletu v vesolje. FOTO: OSEBNI ARHIV
Sarah Brightman pred sydneyjsko opero. FOTO: Saeed Khan Afp
 17. 6. 2026 | 08:20
1:25
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Andrej Hofer se je maja v Dalmaciji srečal z angleško operno zvezdnico Sarah Brightman, s katero je opravil tudi ekskluzivni pogovor. »Srečala sva se v predsedniškem apartmaju njenega hotela, v katerem sem prespal tudi sam. Zanjo so mi dodelili 10 izbranih minut za ekskluzivni pogovor in lahko povem, da Sarah Brightman ni prav nič zvezdniška in vzvišena. Razveselila sva se drug drugega, se objela in še pred začetkom snemanja veselo klepetala o življenju in odnosih, kot da se poznava že mnogo let.«

»Operna diva je umirjena, odprta, subtilna, na moja vprašanja je odgovarjala z veliko empatije do drugih. Beseda je nanesla tudi na njen skorajšnji polet v vesolje in njeno izpopolnjevanje vokalne tehnike z učiteljico petja, ki še vedno traja. Fasciniralo me je, da po vseh pevskih dekadah, nastopih na številnih odrih avditorijev, cerkva in koncertnih dvoranah ostaja skromna, natančna in ima še vedno veliko volje do svojega dela, kar je posledica odgovornosti do ljudi in poslušalcev,« nam je zaupal prekaljeni televizijski in radijski voditelj. »Po stisku roke sva se objela in si obljubila, da se srečava 20. novembra v zakulisju ljubljanskega koncerta v Stožicah, ki bo začetek njenih šestih koncertov po Evropi. 

Beseda je tekla o življenju, glasbi in celo o njenem poletu v vesolje. FOTO: OSEBNI ARHIV
Beseda je tekla o življenju, glasbi in celo o njenem poletu v vesolje. FOTO: OSEBNI ARHIV

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