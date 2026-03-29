Oboževalci na trnih, še vedno ni znano, kdo bo zaigral Bonda

Oboževalcem Jamesa Bonda se je v četrtek zvečer morda res zazdelo, da vidijo dvojnega 007, saj sta se na slavnostni premieri v Londonu pojavila dva najresnejša kandidata za še vedno nezasedeno vlogo najbolj znanega tajnega agenta. Aaron Taylor-Johnson in Theo James sta se namreč udeležila dogodka ob izidu novega filma Fuze pred uradno britansko kinematografsko premiero 3. aprila. Britanska igralca sta na vrhu vse daljšega seznama zvezdnikov, ki so trenutno v igri za sedmo inkarnacijo uglajenega tajnega agenta Bonda, pet let potem, ko je Daniel Craig odstopil od te želene vloge. Omenjalo se je Idrisa Elbo, ki bi postal prvi temnopolti agent, a je že pred časom oznanil, da ga vloga Bonda ne zanima. Nekaj časa se je celo šušljalo, da je čas, da glavno vlogo dobi ženska. Sodeč po stavnicah sta pri vrhu seznama tudi angleški igralec Callum Turner in škotski igralec Jack Lowden.

Potem ko je Amazon leta 2022 prevzel studio MGM, je z Barbaro in Michaelom Broccolijem, otrokoma prvotnega producenta filmov o Jamesu Bondu Alberta R. Broccolija, sklenil dogovor o popolnem ustvarjalnem nadzoru nad franšizo 007. Amazon je z Broccolijevima marca lani dosegel dogovor, menda vreden več kot milijardo dolarjev. Prevzem Bondove franšize je sprožil tudi val domnev, v katero smer bodo franšizo usmerili, oboževalci pa se menda bojijo, da bi lahko priljubljene filme pokvarile neskončne razširitve in izpeljanke kot pri Vojni zvezd, poroča Daily mail. Vodstvo Amazona naj bi trenutno razmišljalo o lokacijah, na katerih bi postavili težko pričakovani novi film, za katerega napovedujejo, da bo najverjetneje izšel prihodnje leto.

Zaradi prepovedi snemanja v središču Londona naj bi razmišljali o novih prizoriščih – sodeč po časniku The Sun je med glavnimi kandidati Liverpool. »To bo nedvomno razjezilo bondovske puriste, ki jih že zdaj skrbi, da bi Amazonov prevzem franšize 007 lahko prinesel velike spremembe,« je za omenjeni medij povedal dobro obveščeni vir. A Liverpool je med filmskimi ustvarjalci dobro znana alternativa Londonu. »Pojavil se je v vseh, od Batmana do Kapitana Amerike in filmov o Harryju Potterju, kjer je pogosto nadomeščal različna svetovna mesta.« V filmu naj ne bi bilo nikakršne razlage, kako je posebni agent še vedno živ (v filmu Ni čas za smrt, ko je v tej vlogi zadnjič zaigral Daniel Craig, Bond namreč umre), zagotovo pa ne bo poskusa vračanja v šestdeseta leta k retro različici Bonda. Prvi mož Amazona Jeff Bezos je menda veliki oboževalec Bondove franšize in v novem filmu noče ničesar prepustiti naključju. Avtor scenarija je Steven Knight (kriminalna serija Birminghamske tolpe), za režijo bo poskrbel Denis Villeneuve (Dune: Peščeni planet). Menda se Bezos zaveda, da ima Bond posebno mesto v srcih ljudi, zato mora biti tisti, ki bo dobil vlogo, popoln.

Theo James ... FOTO: Netflix