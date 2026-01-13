Oboževalci, pozor: čez en teden gredo v prodajo vstopnice za Noč Modrijanov

Le še slab teden nas loči od 19. januarja, ko bodo v prodaji vstopnice za letošnji dve Noči Modrijanov, ki bosta v četrtek, 24. septembra, ter petek, 25. septembra. Modrijani Blaž in Rok Švab, Peter in Franjo Oset ter Sergije Lugovski se z okrepljeno ekipo glasbenikov in številnimi gosti prvič podajajo v dvorano Stožice. Modrijani poudarjajo, da bo tokratna rdeča nit spoštovanje, povezanost med generacijami in odgovoren odnos do sveta, v katerem živimo, v ospredju bodo torej tiste vrednote, ki so blizu tudi njim; ob sebi na odru bodo kar 500 glasbenih prijateljev, polovica od teh bo članov produkcijske ekipe. Od tod tudi podnaslov letošnjih dveh noči Ritem življenja, glas srca.

Z obiskovalci bomo delili najbolj iskreno in srčno zgodbo, kar jih premoremo.

»Z obiskovalci bomo delili najbolj iskreno in srčno zgodbo, kar jih premoremo. Pripravljamo pa tudi največjo sceno, kakršne Slovenija doslej še ni videla. Skozi glasbo in ples bomo spregovorili o lepih medsebojnih odnosih, skrbi za okolje ter ljubezni do družine, skupnosti, Slovenije in sveta. Osrednji simbol večera bo čebela, majhno bitje z velikim pomenom, ki nas uči sodelovanja, vztrajnosti in sožitja,« poudarja Blaž Švab, pevec in frontman Modrijanov. Za Stožice so se odločili tudi zato, ker jim le ta dvorana omogoča postavitev scene, kakršno so si zamislili. »In jo je mogoče v dvorano pripeljati s tovornjaki, kar je velika prednost. V vse druge dvorane v preteklih letih je naša, sicer številna ekipa vsak kos opreme znosila z lastnimi rokami, kar je bilo velikokrat nehumano,« pove Švab.

Dvorano bo letos kar trikrat napolnil zven harmonik.

Spomnimo, da so zadnjo Noč Modrijanov oziroma dve zapored pripravili v dvorani Zlatorog v Celju pred osmimi leti. Vstopnice zanje so se vedno prodale kot vroče žemljice, v zgolj nekaj minutah. Za letošnja dogodka bodo vstopnice v prodaji od ponedeljka, 19. januarja, od 10. ure, a za to ne bo treba na najbližjo pošto, bencinski servis Petrol, Eventim ali prodajalno Big bang, temveč jih bo mogoče kupiti od doma, prek spleta. »Zanimanje tudi letos presega pričakovanja. V prodaji bodo različni rangi vstopnic, pri spletnem nakupu pa je pomembno, da uporabniki nakup potrdijo in plačajo v 20 minutah, sicer se bodo vstopnice vrnile v prodajo,« opozarja Nejc Mihelak iz Nmedie, ki skrbi za njihovo promocijo. Zagotovo bo tudi tokratna Noč Modrijanov presežek tako v vsebinskem kot tehničnem smislu, saj toliko elementov, luči, rekvizitov in drugega tehničnega orodja, kot jih bo v Stožicah, Slovenija na enem mestu še ni videla.

Vstopnice pošle že pred božičem

Spomnimo, da bodo slaba dva meseca pozneje, 19. decembra, Stožice že drugič napolnili ljubitelji Avsenikove glasbe, saj Ansambel Saša Avsenika (ASA) po lanskem uspešnem koncertu tam prireja drugo Zimsko pravljico. Vstopnice, ki so jih začeli prodajati 21. decembra, dan po prvem spektaklu v Stožicah, so razprodali v pičlih treh dneh, še pred božičem. Zdaj imajo sladke skrbi in se bodo v miru posvetili sestavljanju programa, s katerim bodo znova razvajali desettisočglavo množico. Spomnimo, da so decembra navdušili z znanimi uspešnicami legendarnega Ansambla bratov Avsenik, pa tudi z lastnimi skladbami, ki jih Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika, ustvarja s člani ansambla Maticem Plevelom, Alešem Jurmanom, Luko Seškom, Lucijo Selak, Tommyjem Budinom in Denisom Daneuom. Zaradi težav z roko, fokalne distonije, ki povzroča nenadzorovane mišične krče prstov na desni roki, je zadnje leto ob Sašu Avseniku na odru še en odličen harmonikar, Robi Novak. Stožice bo torej letos kar trikrat napolnil zven harmonik.

Zadnjo Noč Modrijanov so pripravili v Celju leta 2018, letos se selijo v Stožice. FOTO: Osebni Arhiv