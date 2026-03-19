Oceanovi ostali brez drugega režiserja, Lee Isaac Chung odstopil zaradi »kreativnih razlik«

Hollywoodska zvezdnika Margot Robbie in Bradley Cooper morata najti novega režiserja. Lee Isaac Chung, ki je nazadnje režiral film Twisters, je namreč odstopil od načrtovanega projekta Oceanovi. Kot so za filmsko revijo Variety pojasnili v studiu Warner Bros., je šlo za »sporazumno ločitev zaradi kreativnih razlik«. Robbiejeva, ki bo v filmu prevzela glavno vlogo, sodeluje tudi kot producentka s svojo družbo LuckyChap. Warner Bros. in LuckyChap sta po pisanju nemške tiskovne agencije dpa v skupni izjavi pohvalila izjemen talent režiserja, s katerim bi si v prihodnosti želela sodelovati. Kaj točno je razlog za Chungov odhod, ostaja neznanka. Chung je bil za dramo Minari iz leta 2020 nominiran za oskarja za scenarij in režijo.

Chung je že drugi režiser, ki je odšel od načrtovane razširitve Oceanovih od leta 2022. Prvi napovedani režiser filma je bil Jay Roach (režiser filmov o Austinu Powersu in Boratu ter številnih odmevnih ameriških komedij). Načrtovani projekt naj bi pripovedoval predzgodbo znane gangsterske trilogije Oceanovi Stevena Soderbergha. Vsebina po scenariju Carrie Solomon je še vedno skrivnost, po navedbah revije Hollywood Reporter pa naj bi bilo dogajanje filma postavljeno v Evropo v 60. leta minulega stoletja. Načrtovani projekt naj bi pripovedoval predzgodbo znane gangsterske trilogije Oceanovi Stevena Soderbergha, ki jo je režiser poustvaril na podlagi filma Ocean's 11 iz leta 1960, v katerem je med drugim nastopil Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford in Joey Bishop – člani lasvegaške ekipe, znane pod umetniškim imenom Rat Pack.

Oceanovih 8 z izključno žensko zasedbo FOTO: Promocijsko gradivo

Soderbergh je med letoma 2001 in 2007 za svoje tri filme iz serije Oceanovi – Igraj svojo igro (2001), Oceanovih 12 (2004) in Oceanovih 13 (2007) – pred kamero privabil zvezde, kot so George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon in Julia Roberts. Zgodbe se vrtijo okoli tatov, ki načrtujejo veliki podvig. Clooney je denimo v filmu Oceanovih 12 zaigral v vlogi mojstra tatov Dannyja Oceana. Prvi Soderberghov film je z vstopnicami ob proračunu 85 milijonov prislužil dobrih 450 milijonov dolarjev. Skupno pa so štirje filmi v tem tisočletju v blagajno zvabili že več kot 1,4 milijarde dolarjev. Leta 2018 je studio Warner Bros. v kinematografe pripeljal nadaljevanje Oceanovih 8 z izključno žensko zasedbo okoli Sandre Bullock, Anne Hathaway in Cate Blanchett.