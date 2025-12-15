Od Alye do Tinkare Kovač: ženski vokali, rock in orkester na enem odru

Marec je mesec žensk – pa ne le tista dva dneva, ko častimo matere in žene. Pravzaprav je njihovo celo leto, zato si zaslužijo največji oder v prestolnici in soj žarometov tehnološko najbolj naprednega koncertnega prizorišča v Sloveniji. She rocks s simfoniki bo prvi rock'n'roll spektakel z izključno ženskimi vokali, je originalen šov, ustvarjen za veliki oder Odiseje, ki ga boste lahko doživeli le enkrat in samo tam. V njem se bo povezalo 12 odličnih pevk in Simfonični orkester Cantabile, dopolnjen s pop-rock bandom, pod vodstvom aranžerja in dirigenta Roka Goloba, vse skupaj pa bo spremljala vrhunska Odisejina tehnična produkcija.

Jano Šušteršič poznamo kot zmagovalko oddaje Slovenija ima talent.

»Razmišljali smo, kaj bi lahko v Odiseji ob našem prvem dnevu žena poklonili slovenskim koncertnim navdušencem. Med viharjenjem idej se je izoblikoval šov, ki bo poseben tako za ustvarjalce kot obiskovalce. Veseli nas, da so tako dame, ki bodo v tej zgodbi v prvem planu, kot gospodje, ki jim bodo pri tem asistirali, povabilo k sodelovanju sprejeli z navdušenjem, čeprav zahteva precej dela in priprav – ali pa prav zato, saj bo vpletene vrgel iz ustaljenih tirnic in zagotovo se bo zgodilo kaj zelo edinstvenega,« o projektu pravi, vodja koncertnega in gledališkega programa v Odiseji.

Kaj bodo poslušalci slišali na koncertu? Dve uri uspešnic, predvsem slovenskih in predvsem tistih, v katerih še posebno do izraza pridejo nabrite kitare in epske simfonične pasaže. Vmes se bo zagotovo našla kakšna svetovna rock klasika, nikakor pa se dame ne bodo omejevale le z opusi, ki so jih ustvarile kot solistke in članice skupin, v katerih so delovale ali še delujejo. Zasedba kar kliče po tem, da se jih v kakšni skladbi preplete več, če ne kar vse, velik potencial pa se skriva tudi v all stars bendu in orkestru, ki jih bosta spremljala. A ne pozabimo: glavne zvezde večera bodo pevke, glasbeniki in tehnična ekipa pa bodo tam zato, da bodo pod žarometi zasijale še močneje. Dan žena bodo na svojevrsten način popestrile Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid Kljun, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač.