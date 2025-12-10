Od Casablance do Barbie: scenaristi prepričani, da je združitev slaba za vse

Ameriški predsednik Donald Trump je komentiral Netflixova prizadevanja za prevzem filmske in pretočne dejavnosti medijskega konglomerata Warner Bros. Discovery, pri čemer je dejal, da ima pretočni velikan že zdaj zelo velik tržni delež in da bi to lahko bila težava. Ob prihodu na podelitev nagrad Kennedyjevega centra je napovedal, da bo »sodeloval pri tej odločitvi«.

Skoraj 83 milijard dolarjev (71 milijard evrov) vreden posel trenutno pregledujejo zvezni regulatorji, saj povzroča pomisleke o monopolizmu in jezo med ­hollywoodsko elito.

Netflix je nastal 1997. kot podjetje za izposojo devedejev po pošti.

Trump je pohvalil izvršnega sodirektorja Netflixa Teda Sarandosa, rekoč, da je »opravil eno od največjih del v zgodovini filma«. Če bi bil posel sklenjen v sedanji obliki, bi Netflix prevzel konkurenčno pretočno platformo HBO Max in filmske studie Warner Bros., v katerih so producirali filmske klasike, kot sta Casablanca in Državljan Kane, pa tudi novejše uspešnice, kot je Barbie. Z nakupom medijskega konglomerata bi Netflix pridobil obsežen katalog z različnimi vsebinami, vključno s filmi o Harryju Potterju, fantazijsko sago Gospodar prstanov in superjunaki studia DC – Batmanom, Supermanom in Wonder Woman –, pa tudi megauspešne televizijske serije, kot so Sopranovi, Igra prestolov in The Last of Us.

Tako Paramount kot Netflix pri prevzemu Warner Brosa računata na pomoč Donalda Trumpa, čeprav se vlada v te posle ne bi smela vpletati. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Netflix v primeru sklenjenega posla ne bo dobil televizijskih kanalov, med katerimi sta Discovery in CNN, ki bi se pred prodajo odcepila od Warnerja. Matična družba Warner Bros. Discovery je uradno na prodaj od oktobra, v igri za nakup sta bila tudi kabelski operater Comcast in medijska skupina Paramount Skydance, katere vodja David Ellison (še bolj pa njegov oče Larry Ellison) je znani podpornik predsednika Trumpa.

Zveza ameriških scenaristov (Writers Guild of America) je pozvala k blokiranju združitve, češ da je prav to, da bi največje svetovno podjetje za pretočne vsebine požrlo enega od glavnih konkurentov, razlog, da so bili zasnovani protimonopolni zakoni. Posledice združitve bi bile ukinitev delovnih mest, znižanje plač, slabši pogoji za vse zaposlene v zabavni industriji, zvišanje cen za potrošnike ter zmanjšanje obsega in raznolikosti vsebin za gledalce.