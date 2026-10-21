Od hišnika do oskarjevca in filmske legende: Alu Pacinu nagrada za življenjsko delo

Ameriški igralec Al Pacino, ki je zaslovel z vlogo Michaela Corleoneja v Botru, je prejemnik nagrade za življenjsko delo ameriškega igralskega sindikata SAG-AFTRA za svoje poklicne dosežke in humanitarno delo. Nagrado mu bodo podelili na 33. slovesnosti v Los Angelesu 28. februarja prihodnje leto. Prireditev bo neposredno prenašal Netflix. »Tako kot mnogi drugi igralci sem tudi sam vse življenje občudoval in cenil naravno silo, ki jo predstavlja Al Pacino. Ko ga gledaš igrati, si priča tako učencu kot mojstru,« je sindikat po poročanju Reutersa navedel besede predsednika SAG-AFTRA Seana Astina.

Ponaša se z več kot 60 let dolgo igralsko kariero v filmu, televiziji in gledališču.

»Večino svojega življenja sem se spraševal in taval, a sem se vedno počutil doma ob scenariju in svojih igralskih kolegih. Delo in igralci, s katerimi sem sodeloval na tej poti, sodijo med največje veselje mojega življenja. V čast mi je, da je SAG-AFTRA izrekel priznanje tej poti,« je v odzivu na nagrado sporočil igralec. Pacino se ponaša z več kot 60 let dolgo igralsko kariero v filmu, televiziji in gledališču. Znan je po številnih nepozabnih likih, med katerimi so policist Frank Serpico v filmu Serpico iz leta 1973, mafijec Tony Montana v filmu Brazgotinec iz leta 1983 kultnega režiserja Briana De Palme ter hollywoodski agent Marvin Schwarz v filmu Quentina Tarantina Bilo je nekoč ... v Hollywoodu iz leta 2019.

V filmu Donnie Brasco z Johnnyjem Deppom FOTO: Promocijsko Gradivo

Pacino se je 25. aprila 1940 na Manhattnu v New Yorku rodil italijansko-ameriškim staršem. Njegovi stari starši so prišli v ZDA s Sicilije. Srednjo šolo je pustil pri sedemnajstih in si na začetku kruh služil s priložnostnimi deli. Bil je hišnik, gledališki uslužbenec, natakar, biljeter, poštni uradnik in vložiščnik. V najstniških letih so ga prijatelji klicali, kot je bilo ime tudi njegovemu liku v biografskem filmu Pasje popoldne (1975). Igralsko kilometrino je začel nabirati v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je začel nastopati v stranskih vlogah, nase pa prvič resno opozoril na newyorški off-Broadway sceni z vlogo v igri The Indian Wants the Bronxter romantični drami The Panic in Needle Park (1971). Filmski preboj je dosegel leta 1972 s filmom Boterin vlogo Michaela Corleoneja, za katero so se potegovala velika imena, kot soin. Leta 1992 je za vlogo podpolkovnika Franka Slada dobil oskarja za najboljšega igralca za film Vonj po ženski, za svoje vloge pa je prejel tudi štiri zlate globuse, dva tonnyja in dva emmyja.

Pacino je dobitnik nagrade Centra Johna F. Kennedyja za scenske umetnosti, prejel pa je tudi nagrado ameriškega filmskega inštituta AFI za življenjsko delo ter nagrado Cecila B. DeMilla za življenjsko delo, poleg tega je doslej prejel številne emmyje, tonyje in zlate globuse. Predsednik Barack Obama mu je v času svojega mandata podelil ameriško državno umetniško odlikovanje.

Pacino je 62. prejemnik nagrade ameriškega igralskega sindikata za življenjsko delo. Po navedbah sindikata jo vsako leto podelijo igralcu, ki uteleša najvišje ideale igralskega poklica. Sindikat SAG-AFTRA zastopa približno 160.000 igralcev, napovedovalcev, novinarjev, plesalcev, DJ-jev, piscev in urednikov novic, voditeljev oddaj, lutkarjev, glasbenih izvajalcev, pevcev, kaskaderjev, sinhronizatorjev, vplivnežev ter drugih strokovnjakov s področja zabave in medijev.

Kot mafijec Tony Montana v filmu Brazgotinec FOTO: Press Release