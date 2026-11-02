Od Jacka Sparrowa do božičnega godrnjača: Johnny Depp v vlogi, ki mu je pisana na kožo (FOTO)

Sredi novembra se začenja prav posebna božična pravljica z enim večjih zagrenjencev in godrnjačev v glavni vlogi v fantazijskem božičnem filmu z naslovom Ebenezer: Božična pesem (Ebenezer). Svoj glas in stas mu je posodil Johnny Depp, ki je znan po tem, da upodablja svojevrstne junake. Deppovi soigralci v filmu so imeli zanj le pohvale. »Njegova igra je nekaj, česar še niste videli. A to se od njega tudi pričakuje, saj je poln presenečenj,« je povedal Ian McKellen, Rupert Grint (najbolj znan je po svoji vlogi Rona Weasleyja v seriji filmov o Harryju Potterju) pa dodaja, da je to popolna vloga zanj, saj »vsemu, česar se loti, doda nekaj edinstvenega«.

»Johnny počne tisto, kar najbolje zna – upodablja posebneže z resničnim človeškim pridihom,« pove igralka Daisy Ridley, igralec Tramell Tillman, ki upodobi enega od treh duhov, pa Johnnyja v kostumu na snemanju sprva ni prepoznal. »Johnny je navdušen, da lahko Ebenezerja Scroogea upodobi na svojevrsten način,« je še dodal, igralec Sam Claflin pa je razkril, da ima v očeh iskro, kljub temu da je lik zoprn in godrnjav. Depp je imel nekaj besede tudi pri oblikovanju svoje obrazne maske – predvsem pri velikosti brade. Film je režiral Ti West, scenarij je napisal Nathaniel Halpern. V glavnih vlogah igrajo Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman in Ian McKellen.

Johnny Depp in Ian McKellen

Rupert Grint igra Boba Cratchita, Johnny Depp pa Ebenezerja Scroogea.

12. novembra prihaja na redni spored v kinematografe.

Božična klasika v novi preobleki

Johnny Depp nam je dal Jacka Sparrowa, Edvarda Škarjerokega in Norega klobučarja, zdaj pa se mojster neprilagojencev vrača kot slavni junak Ebenezer Scrooge, čigar ime je v sodobni kulturi postalo znano po klasičnem delu Charlesa Dickensa Božična pesem iz leta 1843. Napeta zgodba, ki se odvija v Dickensovem Londonu, spremlja moškega na nadnaravnem potovanju skozi preteklost, sedanjost in prihodnost, medtem ko si prizadeva dobiti drugo priložnost in nov začetek.

Ebenezer Scrooge je sprva hladnokrven skopuh, ki prezira božič, njegova odrešitev prek obiskov duha Jacoba Marleyja in duhov preteklega, sedanjega in prihodnjega božiča pa je postala ena ključnih zgodb o božičnih praznikih v angleško govorečem svetu.

Ian McKellen je najbolj znan po vlogi Gandalfa v seriji filmov Gospodar prstanov.

Zgodba se odvija v Dickensovem Londonu.

Obiski štirih duhov mu pokažejo zmote njegovega ravnanja in Scrooge se spremeni v boljšega, bolj velikodušnega človeka. Scrooge je s svojim priimkom vstopil v angleški jezik kot sinonim za pohlep in ljudomrzništvo, njegov znameniti vzklik »Bah! Humbug!« pa se pogosto uporablja za izražanje gnusa nad številnimi sodobnimi božičnimi običaji.