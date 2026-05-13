SVET JAZZA

Od Jurskega parka do klavirskega čarovnika: igralec Jeff Goldblum je tudi vodja orkestra

Pesem Mona Lisa mu je odprla vrata v svet jazza.
Je izvrsten pianist. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Z orkestrom, poimenovanim po Mildred Snitzel, se v prihodnjih tednih odpravlja na turnejo. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Prizor iz filma The Lost World: Jurassic Park (1997) FOTO: Press Release

V filmu Muha FOTO: Press Release

A. Ž.
 13. 5. 2026 | 11:07
Jeff Goldblum je vsaj od leta 1993, ko je nastopil v Jurskem parku Stevena Spielberga, eden najbolj prepoznavnih filmskih obrazov. A zablestel je že leta 1986 v filmu Fly (Muha) Davida Cronenberga. Manj znano je, da je Goldblum, potomec Judov, ki so v ZDA pripotovali z ozemlja sedanje Ukrajine in Belorusije, izvrsten pianist. Leta 2018 je za založbo Decca z orkestrom posnel prvo ploščo, nastopati pa so začeli že leta 2014 v newyorškem hotelu Carlyle. Preigravajo jazzovske standarde, imenujejo se Orkester Mildred Snitzel. In kdo je Mildred Snitzel? Gre za Goldblumovo prijateljico iz otroštva, orkestra pa po njej ni poimenoval zaradi kakšnih globokih sentimentalnih razlogov, pač pa zato, ker se mu je zdel zven imena in priimka Mildred Snitzel zabaven.

Na začetku junija bo izšel Goldblumov ​četrti album. Tako kot pri tretjem se igralec in vodja orkestra v naslovu plošče poigrava s svojim priimkom. Tretji album je nosil naslov Still Blooming (Še vedno cveti), noviteta pa bo Night Blooming (Nočno cvetenje). Goldblum je Guardianu razkril, da se pri osmih letih z učiteljem klavirja, ki je v Pittsburghu, kjer je odraščal, prihajal k njim domov, ni najbolje razumel. Učitelj ga je maltretiral, ker se ni naučil Beethovnove skladbe Za Elizo. Mali Jeff, sin radijske voditeljice in zdravnika, je raje preigraval jazzovski standard Stairway to the Stars in pozneje pesmi skupine Deep Purple. Jeffov oče, ki je kot zdravnik deloval tudi v spopadih druge svetovne vojne, je pred študijem medicine razmišljal, da bi postal igralec.

Največkrat ga prosijo, naj ob spremljavi klavirja odpoje eno od pesmi iz filma Jurski park.

Nad jazzovsko glasbo ga je navdušil brat

Goldblum pravi, da mu je življenje spremenila pesem Mona Lisa, ki jo je napisal Nat King Cole. Leta 2017 je v eni od oddaj na BBC s klavirjem spremljal pevca Gregoryja Porterja, Goldblumova izvedba pa je bila navdušujoča. Takrat mu je založba Decca ponudila, naj posname ploščo. Nekoč se je zbujal ob zvoku pesmi My Funny Valentine v izvedbi Milesa Davisa – pesem mu je odigrala budilka. Pravi pa, da bi lahko kadarkoli, tudi če bi ga zbudili sredi noči, odpel pesem Lover Taylor Swift; z orkestrom jo izvaja. Sprejema tudi glasbene želje iz občinstva. Največkrat ga prosijo, naj ob spremljavi klavirja odpoje eno od pesmi iz filma Jurski park.

Danes 73-letnega Goldbluma je nad jazzovsko glasbo navdušil brat Rick, ki je umrl zelo zgodaj, leta 1971, zaradi odpovedi ledvic med potovanjem po Maroku. Goldblum ga je imel za svojega heroja. Jeffa je dogodek pretresel, po drugi strani pa je od tedaj zavezan osredotočenosti.

