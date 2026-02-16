  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI FESTIVAL

Od Kosare Mitić do Lea Černica: slovenski pridih na letošnjem Berlinalu

V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstil film Kozmonavti Lea Černica, ki bo doživel svetovno premiero.
Kozmonavti se poteguje za nagrado med 21 kandidati. FOTO: Finta Film

Kozmonavti se poteguje za nagrado med 21 kandidati. FOTO: Finta Film

Michelle Yeoh je dobila častnega zlatega medveda. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Michelle Yeoh je dobila častnega zlatega medveda. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Lani je zlatega medveda prejel Dag Johan Haugerud. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Lani je zlatega medveda prejel Dag Johan Haugerud. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Kozmonavti se poteguje za nagrado med 21 kandidati. FOTO: Finta Film
Michelle Yeoh je dobila častnega zlatega medveda. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp
Lani je zlatega medveda prejel Dag Johan Haugerud. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Ju. P., STA
 16. 2. 2026 | 05:10
3:32
A+A-

V Berlinu v teh dneh poteka 76. mednarodni filmski festival, na katerem bodo skupaj prikazali približno 200 filmov. Za zlatega in srebrne medvede se bo v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 22 filmov. Letošnji Berlinale je odprl tretji celovečerni film afganistanske režiserke Šarbanu Sadat z naslovom No Good Men. V glavnem tekmovalnem programu so med drugim ameriško-madžarski film At the Sea Kornela Mundrucza, nemški Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch, nemško-francosko-turška koprodukcija Gelbe Briefe Ilkerja Cataka, avstrijsko-nemška zgodovinska drama Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town, kjer se pod režijo podpisujeta Tizza Covi in Rainer Frimmel.

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še britansko-ameriška Queen at Sea Lancea Hammerja, koprodukcija Turčije, Francije, Nizozemske, Grčije, Švedske in Savdske Arabije Kurtulus, kjer se pod režijo podpisuje Emin Alper, avstralski Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter film Rosebush Pruning brazilskega režiserja Karima Ainouza, ki je koprodukcija Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.

Slovenija je zastopana v Perspektivah in kratkih filmih.

Dobro zastopane režiserke

Michelle Yeoh je dobila častnega zlatega medveda. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Michelle Yeoh je dobila častnega zlatega medveda. FOTO: Axel Schmidt/Reuters
Kot že lani so tudi letos na festivalu dobro zastopane režiserke. Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so jih kar devet od 22 režirale ženske, kar je večji delež kot na festivalih v Cannesu ali Benetkah. »Zame je spodbudno, da je toliko filmskih ustvarjalk, ki so ustvarile že drugo ali tretje močno delo,« je povedala direktorica festivala Tricia Tuttle.

Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. Člani žirije so še nepalski filmar Min Bahadur Bham, južnokorejska igralka Bae Doona, indijski režiser in producent Shivendra Singh Dungarpur, ameriški scenarist, režiser in producent Reinaldo Marcus Green, v Los Angelesu delujoča japonska režiserka, scenaristka in producentka Hikari ter poljska producentka Ewa Puszczynska.

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov. V prvem je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić. V program, ki so ga na festivalu uvedli lani, ko je bil za najboljši film izbran celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić, je letos uvrščenih 14 celovečernih prvencev. V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki bo v Berlinu doživel svetovno premiero. Za nagrade v tem programu se letos poteguje 21 filmov.

22 FILMOV

je v glavnem tekmovalnem programu.

Častnega zlatega medveda so letos podelili malezijski igralki Michelle Yeoh. Po besedah Tricie Tuttle je Michelle Yeoh vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje – geografske, jezikovne ali filmske. Leta 2023 je za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo. Na lanskem Berlinalu je zlatega medveda za najboljši film prejel norveški film Sanje, ki ga je režiral Dag Johan Haugerud.

Lani je zlatega medveda prejel Dag Johan Haugerud. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Lani je zlatega medveda prejel Dag Johan Haugerud. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Več iz teme

Berlinalefilmfilmski festivalfestivalfilmske nagradeLeo Černicslovenski filmnagrada
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
PUSTNE NORČIJE

Na mastno nedeljo so zaorali orači

Do pustnega torka hodijo od hiše do hiše in voščijo za dobro letino. Za seboj vlečejo plug in ponazarjajo spomladansko oranje zemlje.
Primož Hieng16. 2. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
ZNAMENITI GRK

Janez Koprski ustreljen v glavo, zaboden v srce

Pred 250 leti se je rodil znameniti Grk koprskih korenin. Ioannis Kapodistrias vse bolj povezuje Grčijo in Slovenijo.
Dušan Malovrh16. 2. 2026 | 08:40
08:35
Šport  |  Odmevi
IZJEMNO ZADOVOLJEN

Jurij Tepeš povzel olimpijski izkupiček: »Nika nese domov tri medalje. Kaj več še lahko želimo?««

Prostih dni po OI ne bo.
16. 2. 2026 | 08:35
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
16. 2. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
PLANTAŽA

Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej je vložil v zemljo.
16. 2. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Svet
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
16. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki