Od Ljutomera do Adergasa: devet družin pokazalo moč slovenske pesmi

V Adergasu s pevskimi večeri že dvanajsto leto ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življenje prejšnjih rodov, ki je bilo vedno povezano s pesmijo, obenem pa skrbijo za veselo druženje vaščanov vseh generacij. Prireditev Družina poje je plod uspešnega sodelovanja med Občino Cerklje na Gorenjskem in KUD Pod lipo Adergas: zbrali so se pevci iz cerkljanske, preddvorske in šenčurske občine, prišla je celo družina iz Ljutomera.

Prvič se je opogumila družina Strgar iz Češnjevka. FOTO: Janez Ribnikar

Glasba povezuje

Z ubranim petjem so navdušili prav vsi nastopajoči. Zapelo je devet družin, skupin in posameznikov, med njimi družina Maček in sestri Jelka in Brigita Plevel, ki so nastopili na prav vseh 12 dozdajšnjih prireditvah. Izkazalo se je 43 pevcev, vsaka družina oziroma skupina je zapela dve pesmi, eno narodno, eno narodnozabavno. Angelca Maček, ki je dogodek tudi pripravila, je povedala: »Vodilo naše prireditve je skrb, da slovenska ljudska pesem ne bi nikoli izumrla, ker je njena vrednost za narod neprecenljiva. Znova se je izkazalo, da nas glasba in pesmi združujejo, zato bomo tovrstne prireditve nadaljevali tudi v prihodnje. V društvu Pod lipo Adergas si prizadevamo ohraniti družinsko glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja in prenašati ljudsko petje na mlajše rodove.« Prireditev sta povezovala Monika Ribnikar in David Puškarič, ob koncu pa so vsi skupaj v dvorani, tako nastopajoči kot obiskovalci, zapeli Po jezeru bliz' Triglava.

Prireditev sta povezovala Monika Ribnikar in David Puškarič. FOTO: Janez Ribnikar

Skrbijo, da gre slovenska ljudska pesem iz roda v rod. FOTO: Janez Ribnikar

Prva je navdušila petčlanska družina Beznec iz Ljutomera. Zapeli so pesmi Dere sam ja mali bio in Zelena dežela. Kot je povedala mama Veronika, najmlajša Maja obiskuje vrtec, sinova pa sta šolarja. Veronika sicer prihaja iz Adergasa, poročila pa se je v Ljutomer. Rada peče gibanice. Ob obisku v Adergasu se jih najbolj razveseli mama Verika, ki so jo presenetili na odru z lepim voščilom ob godu. Kot druga je nastopila sedemčlanska družina Maček, po domače Blejčeva, iz Adergasa, v kateri prepevata tudi mama Angelca in oče Jože. Nastopili so še Monika in Petra ter Zala, Lovro in Anika. Zapeli so Kje so tiste stezice in Pozdrav s planin od Čukov. Prvič je na oder v Adergasu stopila družina Mavčič iz Preddvora. Oče Arne je včasih prepeval pri zboru Musika viva na Primskovem. Zapeli so pesmi Skozi leta ans. Saša Avsenika in Med iskrenimi ljudmi, prislužili so si bučen aplavz.

Prva je nastopila družina Beznec iz Ljutomera. FOTO: Janez Kuhar

Osemčlanska družina Mavčič iz Preddvora FOTO: Janez Kuhar

Najstarejša Jelka

Sledila je družina Sirc iz Adergasa, Urša in Anže ter njuni hčerki Nuša in Klara, ki obiskujeta glasbeno šolo, za nastop pa so izbrali pesmi Šmentana muha in Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Prikazali so tudi stari običaj, ki gre že v pozabo, ofiranje, in navdušili polno dvorano. Prvič se je opogumila družina Jane Strgar iz Češnjevka, sicer organistka v župnijski cerkvi v Adergasu. Dvojčka Ajda in Patrik sta z njo zapela pesem o žabah, ki so imele svatbo, in Zlate večere Aleksandra Mežka.

Na vseh dozdajšnjih prireditvah sta stopili na oder sestri Plevel. FOTO: Janez Kuhar

Sestri Jelka in Brigita Plevel iz Adergasa sta letos prepevali že dvanajstič. Jelka je bila z 88 leti najstarejša nastopajoča, Brigita pa je prav te dni praznovala 82. rojstni dan. Ubrano sta zapeli pesmi Ko te čujem, gozd šumeči in Bele ladje na morju, na klavirju ju je spremljal prof. Dane Selan. Iz Praprotne Police je prišla šestčlanska družina Rozman; oče Anton in mama Angela sta spremljala hčere Ksenijo in Saro ter Nežo, pridružil pa sem jim je tudi Aleksander. Zapeli so pesmi Hajda in Maček v žaklju. Tudi družina Vrtnik je prišla iz Praprotne Police. Oče Domen je skupaj s tremi sinovi, vsi so dejavni pri gasilcih in skavtih, zapel Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Slovenija, od kod lepote tvoje. Zadnja, deveta, se je predstavila družina Zarnik iz Šenčurja, mami Petra ter otroka Anika in Lovro, ki obiskujeta glasbeno šolo: Anika igra klavir, Lovro na tolkala, mami Petra pa trenira mlade v odbojki. Zapeli so pesmi Lan sem ji kupil ter miks lepih melodij.

Franci Sirc, predsednik KUD Pod lipo Adergas, se je s šopkom rož zahvalil Angelci Maček za organizacijo vseh uspešnih prireditev, velesovski župnik Slavko Kalan pa je ob tej priložnosti blagoslovil vino.