PUNK NI MRTEV

Od makedonskih pastirjev do jugopunka: štirje slovenski dokumentarci na berlinskem Doxumentalu

Izbor dokumentarnih filmov, podkastov in sodobnih pripovedi
Punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka FOTO: Blade Produkcija

Včeraj si je lahko občinstvo ogledalo film Gora se ne bo premaknila. FOTO: Sfc

Maja Weiss sodeluje s Cesto bratstva in enotnosti. FOTO: Jure Eržen

OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc

STA, I. R.
 1. 6. 2026 | 17:25
V OKVIRU mednarodnega filmskega festivala Doxumentale, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi štiri slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar, OHO Film Damjana Kozoleta, Cesta bratstva in enotnosti režiserke Maje Weiss in Punk pod komunističnim režimom režiserja Andreja Košaka.

Festival Doxumentale bo tudi letos v Berlinu predstavil izbor mednarodnih dokumentarnih filmov, podkastov in sodobnih dokumentarnih pripovedi, ki raziskujejo družbena, politična in intimna vprašanja sodobnega časa. Program letošnje edicije vključuje tudi več slovenskih dokumentarnih filmov in ustvarjalcev, slovenski producent Zoran Dževardanović pa bo sodeloval tudi v okviru strokovnega programa, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Včeraj si je občinstvo lahko ogledalo dokumentarni film Gora se ne bo premaknila, ki gledalca popelje v odmaknjeni svet pastirskega življenja v Severni Makedoniji. Film skozi meditativno in vizualno izčiščeno pripoved spremlja življenje treh bratov, ki vsako leto več mesecev preživijo v makedonskih gorah, kjer skrbijo za družinsko čredo ter vztrajajo v tradicionalnem načinu bivanja daleč od sodobnega sveta. Njihovi spremljevalci so številni ovčarski psi, s katerimi so tesno povezani, so zapisali pri SFC. Producent filma je Petra Pan film.

Danes je nemška premiera Kozoletovega dokumentarnega filma OHO Film, ki predstavlja avantgardno umetniško gibanje OHO kot enega najpomembnejših pojavov neoavantgardne umetnosti v nekdanji Jugoslaviji. Film skozi bogate arhivske materiale in pričevanja članov skupine raziskuje preplet umetnosti, življenja in svobode v času družbenih sprememb poznih 60. let minulega stoletja. Nastal je pod okriljem produkcijske hiše Vertigo.

Na sporedu je tudi Cesta bratstva in enotnosti režiserke Weissove, ki skozi potovanje po nekdanji jugoslovanski magistrali raziskuje prostor nekdanje skupne države, njene politične spremembe in kolektivni spomin. Na projekciji bo tudi režiserka, film pa je nastal pod okriljem produkcijske hiše Bela film.

Kot zadnjega od slovenskih filmov pa bo v sredo ob prisotnosti Košaka mogoče videti še Punk pod komunističnim režimom, ki bo imel prav tako nemško premiero. Film raziskuje slovensko punk sceno med letoma 1977 in 1985, ko je generacija mladih glasbenikov s svojo glasbo in subkulturo pretresla socialistični družbeni red Jugoslavije. Kot so vsebino filma opisali pri SFC, skozi arhivske posnetke, glasbo in osebna pričevanja rekonstruira čas političnih pritiskov, nacistične afere in ustvarjalnega izbruha mladinske kulture v Ljubljani. Producent filma je produkcijska hiša Blade.

Sodelovanje slovenskih filmskih ustvarjalcev na Doxumentalu nastaja v sodelovanju in s podporo slovenskega kulturnega centra SKICA Berlin. Filme sta predlagala SFC in SKICA Berlin, končni izbor pa je predložil festival. Po besedah vodje SKICA Berlin Saše Šavel Burkart uvrstitev slovenskih filmov v program Doxumentale predstavlja »pomembno mednarodno promocijo slovenske dokumentaristike ter potrditev kakovosti in aktualnosti naših ustvarjalcev v evropskem prostoru«.

