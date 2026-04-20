Od »norca« do kraljičinega odlikovanja: prihaja biografska drama o Johnu Davidsonu

Maja bomo spoznali čutno in ganljivo zgodbo ter življenje Johna Davidsona, ki so mu kot najstniku diagnosticirali Tourettov sindrom, v biografski drami Preklinjam (I Swear). Davidson se kljub številnim oviram prebija na poti v odraslost in išče navdih v prijaznosti drugih, da bi odkril svoj pravi smisel v življenju. Škotsko biografsko dramo Preklinjam je režiral in produciral Kirk Jones, ki je zanjo tudi napisal scenarij. Temelji na resnični življenjski zgodbi Škota Johna Davidsona s hudo obliko Tourettovega sindroma in spremlja njegovo življenje predvsem po televizijskem dokumentarcu John's Not Mad iz leta 1989, v času, ko je bilo njegovo stanje komajda prepoznavno. Drama je prejela pet nominacij za bafto, podelili pa so ji že dve nagradi bifa (The British Independent Film Awards, prestižno britansko filmsko priznanje, ki podpira in promovira britansko neodvisno kinematografijo ter filmske ustvarjalce).

Producenti so tesno sodelovali s Tourettovo skupnostjo in izbirali posameznike, ki živijo s tem sindromom. Čustveno privlačen, zabaven in prepričljiv scenarij prikazuje Johnova težavna najstniška leta in zgodnjo odraslost, ko so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettov sindrom, o katerem je bilo v Veliki Britaniji v osemdesetih letih znanega bore malo, razumljenega pa skoraj nič. Davidsona so vrstniki označili za norca, čeprav trpi za redko boleznijo, medtem ko poskuša kljub vsem preprekam živeti normalno življenje. Boril se je z boleznijo, ki jo je le malokdo poznal. Kot odrasel se je zavzemal za boljše razumevanje in sprejemanje te bolezni, našel smisel svojega življenja in leta 2019 od kraljice prejel odlikovanje.

7. maja film prihaja na redni spored kinematografov.

V glavni vlogi igra Robert Aramayo (priljubljen zaradi nastopov v seriji Gospodar prstanov: Prstani moči in Igri prestolov, Dance First, Behind Her Eyes) poleg Maxine Peake (Silk, Teorija vsega, Funny Cow, Shameless), dobitnice škotske bafte Shirley Henderson (Bridget Jones: Nora na fanta, franšiza o Harryju Potterju, Trainspotting) in škotske igralske ikone, dobitnika nagrade za najboljšega igralca v Cannesu ter dobitnika zlatega leva Petra Mullana (Grivasti vojak, Sestre magdalenke, Otroci človeštva) v stranskih vlogah. Scott Ellis Watson debitira kot mladi Davidson.

V raziskavi, ki so jo izvedli v britanskih kinematografih, je film dosegel neverjetnih 87 odstotkov ocene »odlično«, kar ga uvršča med najvišje ocenjene celovečerne filme doslej, nad Bohemian Rhapsody, Top Gun Maverick in Parazit! Film je bil lani nominiran za devet nagrad bifa, prejel je dve. Nominiran je za pet baft (med drugim za najboljšega igralca, najboljši scenarij in najboljši britanski film).