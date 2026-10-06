Od Prešerna do fuzije: glasbena pot ene najbolj samosvojih skupin pri nas

ZKP RTV Slovenija in Val 202 sta ob 40-letnici legendarne skupine Panda izdala CD in digitalni album Vse najboljše II, na katerem je zbran prerez dolgoletnega ustvarjanja ene najbolj samosvojih slovenskih pop rock zasedb. Panda je skozi desetletja ostala zvesta svojemu prepoznavnemu zvoku, obenem pa ga bogatila z elementi popa, rocka, jazza, rapa in fusiona. Skupina je v štirih desetletjih izdala 12 avtorskih projektov, uglasbila Prešernovo poezijo, zmagovala na festivalih ter sodelovala s številnimi glasbeniki in pevci.

Pomemben del njene zgodbe so zaznamovali tudi različni ženski vokali. V skupini se jih je zvrstilo šest, vsaka pa je Pandinemu zvoku dodala svojo barvo, ne da bi ta pri tem izgubil prepoznavno identiteto. »Nikoli se niso zadovoljili zgolj z eno preizkušeno formulo. Z lahkoto so se otresli žanrskih omejitev in predsodkov, hkrati pa so svoj zvok obogatili s kompleksnimi aranžmaji in izpiljeno studijsko produkcijo,« je ob izidu zapisal glasbeni urednik Jernej Vene.

Panda se nikoli ni trudila za priljubljenost za vsako ceno.

Večino repertoarja je v zadnjih desetletjih prispeval Andrej Pompe, ki je z ekipo glasbenikov ustvaril temelj za vokalne stvaritve Saše, Nine, obeh Suzan, Katje in Sare. Vene meni, da je prav raznolikost glasbenega izraza eden glavnih razlogov za dolgo življenjsko dobo skupine. »Panda se nikoli ni trudila za priljubljenost za vsako ceno; vedno se je osredotočala na trajno kakovost. Prav zato so njeni člani po štirih desetletjih še vedno tu.«

Štirideset let delovanja so zaznamovali s koncertom v Cankarjevem domu.

Zasedbo sestavljajo Nina Bauman, Andrej Pompe, Vlado Pirc, Samo Pirc, Damjan Mulej in Vanja Vogrinčič. Ob 40-letnici so zadnji septembrski dan nastopili v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Na odru se jim je pridružil Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Matjaža Mikuletiča, kot gostje pa še saksofonist Primož Fleischman, pevec Andraž Hribar, spremljevalne vokalistke ter pihalno-trobilna sekcija. Poseben vrhunec večera je bila za koncert ustvarjena skladba Zmajski most, nekakšna Pandina simfonična podoba, s katero je skupina jubilej povezala z novo ustvarjalno zgodbo.