Od prve polke do velike Nagajive noči: družinski ansambel iz Radeč razkril načrte

Lani tak čas so se glasbeniki iz Radeč, še pod imenom Nagajivi tris, s polko Zapleši, zavrti podali na števerjanski festival, ki je bil zanje hkrati prvi festivalski nastop in izkušnja, ki je ne bodo pozabili nikoli. Letos praznujejo prvo petletnico delovanja, za darilo pa so za svoje oboževalce ter zveste poslušalke in poslušalce v Radečah, od koder prihajajo, pripravili Nagajivo noč.

Na njej so predstavili svoje lastne skladbe, videospot, ki so ga posneli za festivalsko pesem, in zaigrali še več uspešnic drugih ansamblov. Poleg njih so za dobro glasbo skrbeli glasbeni gostje – Špas kvintet, Jatna kvintet, ansambel Brez skrbi, na odru pa so se Nagajivim fantom pridružili tudi učenci podružnične osnovne šole Svibno ter Moški pevski zbor Papirničar z Jagnjenice, ki je lani praznoval 55 let. Člani ansambla Nagajivi fantje so na Nagajivi noči prvič razkrili novo ime ansambla. Namesto Nagajivi tris, kot so se imenovali prvih pet let, bodo odslej Nagajivi fantje, saj jim to zaradi širitve zasedbe bolj pritiče.

Pred tremi leti so posneli prvo avtorsko skladbo Današnja dekleta.

Sorodniki

Člani ansambla so Dušan Lazar, njegov dve leti mlajši brat Matija Lazar in še dve leti mlajši Matevž Lazar, vodja ansambla je njihov bratranec Blaž Novak, novi peti član ansambla, ki se jim je pridružil letos, pa je Ambrož Rezec, edini, ki z nikomer od fantov ni v sorodu. Harmoniko igra Matija, ki tudi poje, bas kitaro, trobento in bariton igra Dušan, ki prav tako tudi poje, klarinet igra Matevž, ki po potrebi sede tudi za bobne in poje, kitaro igra vodja Blaž, ki prav tako poje, Ambrož pa je bolj instrumentalist, saj igra harmoniko, bariton in bas, a tudi on poje. Po petih letih delovanja, vaj, nastopov in nepozabnih trenutkov se fantje z veseljem ozirajo nazaj, hkrati pa optimistično zrejo v prihodnost.

Nagajivi fantje so Dušan Lazar, Ambrož Rezec, Matevž Lazar, Matija Lazar in Blaž Novak. FOTO: Mojca Marot

Današnja dekleta

Pred tremi leti so posneli prvo avtorsko skladbo Današnja dekleta, ki so jo ustvarili sami. Sledil je poročni valček Večna obljuba, ki je spomin na poseben življenjski dogodek, poroko vodje Blaža in njegove Maje, utrinke s te pa so vpletli tudi v videospot. Lani so posneli še eno avtorsko skladbo, Simona, ki je energična polka, ob kateri hitro zasrbijo pete. Nagajivi fantje obljubljajo, da bodo še naprej razveseljevali ljudi in ostali povezani tako na odru kot za njim.