Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Slakove melodije so znova zaživele na koncertni turneji Slakova glasba s podnaslovom To smo mi, prijatelji. To so pesmi iz Slakove glasbene skrinje, ki so brezčasne in povezujejo ljudi, prebujajo spomine in presegajo čas. Vse imajo besedila z globokim sporočilom o ljubezni, prijateljstvu in vrednotah, brez katerih bi bili izgubljeni v svetu, v katerem živimo. Tudi tokratne večere povezuje Slakov nečak Polde Pungerčar, za petje in glasbo pa skrbijo edini še živeči fant s Praprotna in tria Lojzeta Slaka Andrej Bergant, Rok Švab in Silvo Pliberšek s prijatelji, ansambel Nemir, ansambel Dar, ansambel Akordi, Marcela IN, Jure Mlinšek, Žiga Pungerčar, vedno pa se na odru pojavi še kdo, ki popestri večer. Doslej so bile dvorane v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči polne do zadnjega kotička, danes bo koncert v Vojniku, v nedeljo v športni dvorani Skala v Pivki, 23. januarja v Železnikih, 29. januarja pa v Dobrovi pri Ljubljani. Prvega februarja bo predzadnji v Gorišnici, turnejo pa bodo sklenili 6. februarja v Oplotnici.

Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.

Še posebej ganljivo je bilo na prvem koncertu v Šoštanju, kjer je župan Boris Goličnik Andreju Bergantu podelil županovo priznanje. »Legendarnega pevca Fantov s Praprotna Andreja nisem nagovoril le kot župan, ampak kot nekdo, ki se ga spominjam že dolgo vrsto let. Vse od takrat, ko so skupaj s triom Lojzeta Slaka igrali na gasilski veselici v Šoštanju ob 130-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj-mesto in sva se z Andrejem prvič srečala v živo. Pozneje pa sva se videvala še na mnogih drugih veselih srečanjih in nastopih. Še posebej pa mi je v spominu ostal njihov dobrodelni koncert leta 2012 za malo Najo v Šoštanju, ko so Fantje s Praprotna na moje osebno povabilo brez oklevanja priskočili na pomoč. Takrat ni zvenela le njihova glasba, ampak so vsi, vključno z Andrejem, odprli svoja srca. Pred kratkim se je Andreju poklonila naša država, zdaj pa smo se mu poklonili tudi mi, številni prijatelji v Šoštanju, ker sem čutil, da je tako prav. In ker se dobrote, srčnosti in glasbe, ki že 70 let prihaja iz Andrejevega dobrega srca, ne pozabi,« se je pevcu poklonil župan.