NARODNOZABAVNA GLASBA

Od Šoštanja do Oplotnice: turneja, ki dokazuje, da Slakova glasba še živi

Prvi koncerti Slakove glasbe v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči so navdušili.
Župan Šoštanja Boris Goličnik je Andreju Bergantu izročil županovo priznanje. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Župan Šoštanja Boris Goličnik je Andreju Bergantu izročil županovo priznanje. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.

Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.

Prvi koncert ob 60-letnici Slakove glasbe je bil v Šoštanju.

Prvi koncert ob 60-letnici Slakove glasbe je bil v Šoštanju.

Župan Šoštanja Boris Goličnik je Andreju Bergantu izročil županovo priznanje. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.
Prvi koncert ob 60-letnici Slakove glasbe je bil v Šoštanju.
Mojca Marot
 15. 1. 2026 | 07:30
2:28
A+A-

Slakove melodije so znova zaživele na koncertni turneji Slakova glasba s podnaslovom To smo mi, prijatelji. To so pesmi iz Slakove glasbene skrinje, ki so brezčasne in povezujejo ljudi, prebujajo spomine in presegajo čas. Vse imajo besedila z globokim sporočilom o ljubezni, prijateljstvu in vrednotah, brez katerih bi bili izgubljeni v svetu, v katerem živimo. Tudi tokratne večere povezuje Slakov nečak Polde Pungerčar, za petje in glasbo pa skrbijo edini še živeči fant s Praprotna in tria Lojzeta Slaka Andrej Bergant, Rok Švab in Silvo Pliberšek s prijatelji, ansambel Nemir, ansambel Dar, ansambel Akordi, Marcela IN, Jure Mlinšek, Žiga Pungerčar, vedno pa se na odru pojavi še kdo, ki popestri večer. Doslej so bile dvorane v Šoštanju, Dravogradu in Mirni Peči polne do zadnjega kotička, danes bo koncert v Vojniku, v nedeljo v športni dvorani Skala v Pivki, 23. januarja v Železnikih, 29. januarja pa v Dobrovi pri Ljubljani. Prvega februarja bo predzadnji v Gorišnici, turnejo pa bodo sklenili 6. februarja v Oplotnici.

Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.
Večere povezuje Polde Pungerčar, ki je nečak Lojzeta Slaka.

Še posebej ganljivo je bilo na prvem koncertu v Šoštanju, kjer je župan Boris Goličnik Andreju Bergantu podelil županovo priznanje. »Legendarnega pevca Fantov s Praprotna Andreja nisem nagovoril le kot župan, ampak kot nekdo, ki se ga spominjam že dolgo vrsto let. Vse od takrat, ko so skupaj s triom Lojzeta Slaka igrali na gasilski veselici v Šoštanju ob 130-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj-mesto in sva se z Andrejem prvič srečala v živo. Pozneje pa sva se videvala še na mnogih drugih veselih srečanjih in nastopih. Še posebej pa mi je v spominu ostal njihov dobrodelni koncert leta 2012 za malo Najo v Šoštanju, ko so Fantje s Praprotna na moje osebno povabilo brez oklevanja priskočili na pomoč. Takrat ni zvenela le njihova glasba, ampak so vsi, vključno z Andrejem, odprli svoja srca. Pred kratkim se je Andreju poklonila naša država, zdaj pa smo se mu poklonili tudi mi, številni prijatelji v Šoštanju, ker sem čutil, da je tako prav. In ker se dobrote, srčnosti in glasbe, ki že 70 let prihaja iz Andrejevega dobrega srca, ne pozabi,« se je pevcu poklonil župan. 

Prvi koncert ob 60-letnici Slakove glasbe je bil v Šoštanju.
Prvi koncert ob 60-letnici Slakove glasbe je bil v Šoštanju.

